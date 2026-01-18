Mirador 19/01/2026

/ 18 enero 2026
    Mirador 19/01/2026
Catedralicios árboles. Severas

ramazones de silenciosos truenos.

Anual pedriza a los nogales, llenos

de urracas de Damocles traicioneras.

*

Uniformes muchachas pasajeras:

eternas normalistas. Nazarenos

filósofos. Poetas (más o menos).

Y gendarmes, y niños, y niñeras.

*

Y amor, el siempre amor. Aquí reside,

nace, crece, se junta, se separa,

y aquí al morir el duelo se despide.

*

Ahí todos tenemos biografía.

Si la Alameda de Saltillo hablara

¡cuántas cosas, Señor, se callaría!

AFA

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

