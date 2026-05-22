Mirador 22/05/2026

Llegó el color rojo y me dijo sin más:

–Soy el mejor color.

No quise entrar en polémica con él. Recordé el antiguo dicho según el cual acerca de gustos y colores no se debe discutir.

Ante mi silencio el color rojo añadió:

–Si a 10 personas se les pregunta cuál es su color favorito, nueve de ellas responderán que es el rojo.

No respondí.

Me preguntó:

–¿Cuál es su color preferido?

Contesté:

–Según. En el cielo es el azul. En los árboles, el verde. En las arenas del desierto, el ocre. En el arco iris todos sus colores.

–Pero el mejor soy yo –insistió el rojo.

–Según –insistí yo.

¡Hasta mañana!...