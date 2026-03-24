Mirador 25/03/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

–Quiero sentir a qué saben tus besos.

Eso le dijo al hidalgo sevillano aquella mujercita que de seguro no pasaba de los 17 años.

Don Juan era un seductor, pero era sobre todo un caballero, de modo que con palabras de cortesía se negó a obsequiar el deseo de la joven. Resistió la tentación de cortar aquella flor en capullo. Le dijo a la muchacha:

–Pídeme lo mismo dentro de 5 años.

Replicó ella, despechada:

–Dentro de 5 años tú ya no serás Don Juan.

Contestó el caballero:

–Don Juan nunca dejará de ser Don Juan.

¿Qué edad tiene ahora el hidalgo sevillano?

Ni siquiera él lo sabe.

Pero Don Juan sigue siendo Don Juan.

¡Hasta mañana!...