Mirador 29/03/2026

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Opinión
/ 28 marzo 2026
    Mirador 29/03/2026
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Subió a él Jesús, y a lomos de la humilde bestezuela entró en Jerusalén

Envió Jesús a dos de sus discípulos. Les dijo:

–Id a la aldea. Ahí hallaréis un asno. Traedlo.

Fueron los discípulos, y tras hallar al pollino lo llevaron al Señor.

Subió a él Jesús, y a lomos de la humilde bestezuela entró en Jerusalén.

Se reunió una gran multitud. La gente cortaba ramos de los árboles y los agitaba al paso del Rabí, y los tendía luego en su camino.

Días después, Juan, el discípulo amado, le contó a María, la madre del Señor, cómo los hombres habían maltratado a Jesús en la subida al Gólgota.

–Lo golpearon cruelmente, Madre –relató entre lágrimas.

–¿Con qué lo golpearon? –preguntó María.

Respondió Juan, triste:

–Con ramos que cortaron de los árboles.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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