Mirador 29/04/2026

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Opinión
/ 28 abril 2026
    Mirador 29/04/2026
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Todos en Saltillo quisimos a Zulema Herrera por su grato carácter, por su simpatía y amabilidad. Hermosos recuerdos deja

Me entristeció la muerte de Zulema Herrera en Saltillo, mi ciudad.

Larga y fecunda vida fue la suya. La recuerdo con afecto por su bondad y gentileza. Perteneciente a una apreciada familia saltillense, se dio a conocer por su habilidad en el arte del maquillaje. Fue maquillista teatral de gran pericia. Yo participé, jovencito, en una obra de Celestino Gorostiza, entonces director de Bellas Artes. Decía este señor que la calle Donceles, de la Ciudad de México, había sido bautizada en su homenaje: Don Celes. La dicha obra se llamaba “El Color de Nuestra Piel”. Mi personaje era rubio, pero en aquellos años no se acostumbraba que alguien del sexo masculino se tiñera el pelo de ese tono, que ahora usan con prodigalidad los futbolistas, y aun los boxeadores. Zulema resolvió el problema espolvoreándome el cabello con diamantina dorada.

Todos en Saltillo quisimos a Zulema Herrera por su grato carácter, por su simpatía y amabilidad. Hermosos recuerdos deja. Fue de las personas que hacen mejor la vida de sus semejantes.

Envío por este medio a su familia la expresión de mi sentimiento. Quienes tuvimos la fortuna de conocer a Zulema jamás la olvidaremos. Eso hará que viva para siempre.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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