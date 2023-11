Miscelánea dominical

La Plusvalía de Karl Marx. El autor del “Manifiesto Comunista” procreó un hijo con la sirvienta de la casa, y para salvar su reputación, el filósofo se deshizo de su vástago; nunca lo reconoció borrándolo de su ilustre vida. Carl Menger, el fundador de la escuela austriaca de economía, y de la ciencia económica moderna, un personaje poco convencional, fue padre también de un hijo con la persona de servicio de su hogar. Sin embargo, a diferencia de Marx, sí reconoció a su descendiente, vivió con él y lo educó. Por cierto, Menger propinó un letal gancho al hígado -como los de Rubén Olivares- a la teoría marxista del valor, con una más lógica y convincente.

El cañonazo salió con fuerza hacia el jardín central, Wllie Mays viendo que la única forma de atraparlo era con la mano limpia, así lo hizo dejando atónitos a los aficionados. En el dug out, el manager Leo Durocher dio la instrucción: nada de felicitaciones; a callar todos. Ante aquel silencio, Mays preguntó: “Say Leo, did you see that catch?” “Fue una jugada de rutina”, respondió el timonel.

En algunas escuelas primarias de Estados Unidos, se ha autorizado que los alumnos puedan masticar chicle en las aulas —eso sí, los teléfonos celulares, que deben permanecer en los casilleros— pues al parecer el masticarlos ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés. Entiendo que el único deporte profesional en el que los jugadores hacen lo mismo es en el beisbol, un juego con abundantes “tiempos muertos”, que en realidad no lo son, pues los atletas realizan en ellos una intensa activad mental, visualizando las enormes variantes que se desprenden de cada jugada.

Hasta ahora, no he visto a tenistas, futbolistas —tanto de soccer como de americano-, a basquetbolistas, etcétera hacer lo mismo. En este sentido, se puede decir que el beisbol se cuece aparte.

La amistad entre los cuatro escritores del boom; Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar duró de 1955, hasta fines de los 1960s, cuando la relación se resquebrajó en buena medida por las diferencias surgidas entre ellos a causa de la Revolución cubana, a partir de eventos como la invasión de la URSS a Checoslovaquia y el caso Padilla.

García Márquez cultivó una larga amistad con Fidel Castro, Cortázar nunca rompió con la dictadura isleña, Fuentes se distanció de ella después, y todavía se recuerdan sus palabras: “Echeverría o el fascismo”. Después llegó su nombramiento como embajador en Francia. Vargas Llosa fue el primero en romper con Castro, manteniendo hasta ahora una posición congruente.

En aquel domingo de 1942 se definía la final de la Liga Mexicana de Beisbol -en el ya desaparecido parque “Cuauhtémoc,” de gran sabor y tradición-, se enfrentaron el Unión Laguna de Torreón y los Sultanes, de Monterrey, que de ganar el juego matutino aseguraban la corona.

El inmortal Martín Dihigo —que se encuentra en tres salones de la fama-, venció a los “Fantasmas Grises”, en nueve entradas, por lo que el gallardete se definiría en el juego vespertino. Previo al segundo encuentro, prevalecía el optimismo entre los aficionados regios, confiados en que su novena ganaría, pues el gran cubano como ya había lanzado por la mañana no lo haría por la tarde.

Aquel entusiasmo se vino abajo, cuando el inmortal salió a calentar el brazo para tirar el segundo juego. Y tenían razón los aficionados, el astro los volvió a vencer en nueve entradas. Esta hazaña nos la contó nuestro estimado tío José Dávila, que fuera un gran aficionado a los deportes y quien tuvo la fortuna de haber sido testigo de esta proeza.

Grandes artistas, pero no tan buenos para los negocios, los Beatles, con su nuevo disco privilegiaron la amistad con su compañero sobre el dinero, ya que los derechos de autor de “Now and Then”, corresponden a Yoko Ono Lennon, una señora que salió buena para los dineros.