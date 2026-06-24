Morena busca anular la voluntad de los coahuilenses

En la noche de bodas tuvo lugar el primer acto de amor entre los recién casados. Al término de la ocasión nupcial la novia contempló la alusiva parte de su maridito y exclamó desolada: “¡Ay, Cadino! ¡Te juro que no quería acabármela toda!”. (Se refería, claro, a la ocasión nupcial)... Este hombre llamado Ilegio era malaje. La palabra “malaje” pertenece al rico argot de los gitanos andaluces. Proviene de la expresión “mal ángel”, y alude a una persona desagradable, antipática, de mala sombra. Cierto día, por divertirse, el tal Ilegio le preguntó a una adivinadora: “¿Dónde está ahora mi padre?”. La mujer consultó su bola de cristal y respondió en seguida: “Ahora está con una rubia bella y joven en un cuarto de hotel”. “¡Éjele! –se rio Ilegio–. Mi padre pasó a mejor vida hace 10 años”. Acotó la adivinadora: “El esposo de tu madre pasó a mejor vida hace 10 años. Tu padre está ahora con una rubia bella y joven en un cuarto de hotel”... En México sólo son legales las elecciones que gana Morena; las que pierde se deben anular. El voto de los ciudadanos únicamente vale si favorece al partido de López Obrador; de otro modo, ese voto ha de tirarse a la basura. La democracia nada más es democrática cuando los morenistas se alzan con el triunfo. En caso contrario, la victoria del partido opositor ha de anularse automáticamente. En Coahuila, mi estado natal, el PRI arrasó en la reciente elección de diputados locales. Al presidente estatal del tricolor, Carlos Robles Loustaunau, sus amigos y copartidarios le han puesto un significativo apodo: “El 16 a cero”, pues como dirigente del priismo obtuvo una clara victoria en la totalidad de los distritos electorales del Estado. El triunfo es contundente. En el menor de los casos, la ventaja del PRI sobre Morena fue de 2 a 1, pero en la mayoría de los distritos llegó a ser hasta de 4 a 1. Al final del cómputo hubo más de 400 mil votos de diferencia. El índice de votación fue alto; los ciudadanos acudieron copiosamente a las casillas y expresaron su voluntad en forma pacífica y ordenada. Ningún incidente turbó la jornada electoral. Atribuyo ese triunfo del PRI a dos factores. El primero, la estructura priista, sólida y bien organizada, resultado de un trabajo constante y eficaz. El segundo, y principal, es debido a que la ciudadanía está satisfecha, y aún agradecida, con la labor de sus autoridades, tanto a nivel estatal como municipal. Los coahuilenses gozamos de una paz y una tranquilidad que en otros estados se han perdido. Las inversiones nacionales y extranjeras se han multiplicado en Coahuila, y con ellas la creación de empleos ha tenido un aumento significativo. En todas las encuestas, Manolo Jiménez Salinas figura entre los gobernadores que tienen la mayor aceptación entre sus gobernados, y en muchas de esas encuestas ocupa el primer lugar. En el caso de Saltillo, mi ciudad, el alcalde Javier Díaz González ha llevado a cabo obras de mucho beneficio para la comunidad, como la creación de un sistema de transporte urbano gratuito por el cual las familias que viven en las colonias populares se están ahorrando miles de pesos cada mes. De ahí que el voto ciudadano haya favorecido al PRI. Reconocerlo es deber cívico y político. Y sin embargo, Morena se resiste a aceptar el resultado de la elección, aunque haya sido claro, y busca anular la voluntad de los electores. Los coahuilenses exigen que su voto sea respetado tal como lo emitieron en las urnas. El triunfo del partido que ganó en Coahuila es el de los cientos de miles de ciudadanos que sufragaron por él. Nadie tiene derecho a atentar contra ellos... FIN.