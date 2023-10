Mucha música: U2, El Tri y los Billboard Latinos 2023

Septiembre terminó a todo lo alto en lo musical en Las Vegas, Nevada, más que por el cierre de los conciertos tradicionales del mes patrio, por la llegada estelar a esa ciudad de U2.

Esto porque para la fortuna de quienes en lugar de dejarse llevar por la inercia de ver a sus compatriotas Luis Miguel o Alejandro Fernández con los conciertos de siempre, quienes optaron por ver la versión del Zoo TV Tour que a muchos nos tocó presenciar en los años 90 de la banda irlandesa coincidieron en redes sociales que esa experiencia audiovisual que vivieron le dio la bienvenida a cómo serán los conciertos alrededor del mundo de ahora en adelante puesto que, aprovechando la efervescencia de la inteligencia artificial, mezclada con música ahora sí que de primer nivel a pesar de ser “viejita”, esta propuesta es la que pudiera ofrecer el atractivo adicional de lo que puede ofrecer un espectáculo en vivo ahora que Taylor Swift y Beyoncé “amenazan” con posesionarse con sus conciertos de los cines.

Mientras esto ocurría a nivel internacional, en nuestro país inició esta semana paralelamente a la conmemoración del aniversario número 55 de la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas la noche del 2 de octubre de 1968, la banda liderada por el músico mexicano Alex Lora, El Tri, estuvo de manteles largos festejando también sus 55 años de anda rocanroleando porque fue precisamente en aquella un día antes a esa fatídica fecha, el 1 de octubre de 1968, cuando se iniciaron en el rocanrol con el nombre de Three Souls in My Mind así, en inglés, porque irónicamente por aquellos años “no se veía bien” comercialmente que un grupo de rock llevara un nombre mexicano aunque con el paso de los años la misma banda los hizo ceder a ser conocidos simplemente como “El Tri ... de México”.

Pero siguiendo con los festejos, el pasado jueves 5 fue la música latina en general la que estuvo de celebración con la edición 2023 de los premios Billboard de la música latina en la que aunque no hubo muchas sorpresas tomando en cuenta que desde el máximo ganador que fue nuestro paisano Peso Pluma con un total de 8 galardones al Artista del Año, Debut; “Hot Latin Song” Artista del Año Masculino y el codiciado premio al ¡Compositor del Año!, entre otros, le siguió muy de cerca con otros siete importantes galardones como el de Artista del Año, Gira del Año y Global 200 Artista del Año, entre otras más, estas victorias ya estaban hasta cierto punto “cantadas” si tomamos en cuenta que las listas de popularidad que miden incluso en lo latino y todavía a la fecha con mayor fidelidad son de Billboard.

Los que ahora sí que como mexicanos fueron triunfos ahora sí que históricos fueron, primero, el que recibieron por Trayectoria Latina la legendaria agrupación de cumbia de Iztapalapa, Los Ángeles Azules, más que merecido por sus 40 años ininterrumpidos en la música y haber llegado en la era del streaming nada menos que a la nada despreciable cantidad de un billón de descargas en redes y posicionar 14 temas suyos en las mencionadas listas de popularidad, así como una de las más reconocidas figuras d enuestra música vernácula, Pepe Aguilar, haciendo sorpresivamente su primera aparición en los Billboard a al lado nada menos del no menos famoso cantautor boricua Mar Anthony con el estreno mundial de su dueto “Ojalá te duela”, apadrinando a su vez Aguilar a Marc en este género mexicano.

Sin embargo, si a tributos nos vamos, no podemos dejar pasar los de otros géneros como el urbano que honró también de forma por demás merecida a la boricua Ivy Queen con el premio ícono por 30 años de trayectoria en un género dominado principalmente por hombres y ser pionera por tanto del reggeatón, entre otros más. Muchas felicidades desde aquí a todos los ganadores.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx