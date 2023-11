Muchas gracias Gobernador Miguel Riquelme

¿Ya notaron que “La Golondrina”, compuesta por Narciso Serradell en el siglo antepasado, empieza a sonar por todos lados?

Y eso es bastante natural, porque un excelente gobernante está en los días finales de su sexenio.

Cuando fue seleccionado como candidato del PRI, para muchos era un total desconocido. Para mí no. Yo conocí a Miguel Riquelme cuando era Secretario de Gobierno en una de las épocas más complicadas en la historia moderna de Coahuila.

Cuando Rubén Moreira Valdez se convirtió en nuestro gobernador, ya era parte de nuestra rutina ver quién circulaba detrás de nuestros coches o quién se acercaba en una motocicleta. Impensable era tocar el claxon si el automóvil de enfrente no se movía al prender la luz verde del semáforo. Los restaurantes y bares comenzaron a cerrar sus puertas. Los negocios locales siguieron, pues no podían seguir pagando el derecho de piso que les imponían los criminales. Las empresas trasnacionales le pedían a sus directivos extranjeros que no viajaran a Coahuila, pues corrían el riesgo de ser secuestrados.

Fue entonces cuando en su toma de protesta mencionó una frase que significó el sello distintivo de su administración: “De la seguridad me encargo yo”.

Una de las personas que más ayudó a Rubén Moreira para que se convirtiera en realidad lo que un día ofreció fue precisamente Miguel Ángel Riquelme Solís, primero como Secretario de Gobierno y después como Presidente Municipal de Torreón.

Cuando llegó al poder Miguel Ángel Riquelme, juró “desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado”. Hoy, cuando estamos a días de que se cumplan 6 años desde aquel entonces, es de justos reconocer que Riquelme cumplió su juramento.

Limitado en recursos por los injustos recortes millonarios de la Federación al presupuesto estatal, nuestro gobernador ha cumplido con creces su obligación de velar por el bien de todos los coahuilenses.

En cuanto a seguridad pública nuestro gobernador continuó la buena estrategia implementada en tiempos de Rubén Moreira, que a la postre fue reconocida como el Modelo Coahuila el cual consistía, a grandes rasgos, en la clausura definitiva de los casinos y casas de apuestas clandestinas; se cerraron también los “yonkes” o lugares donde se vendían refacciones y autopartes, con lo que se disminuyó drásticamente el robo de automóviles; se clausuraron los negocios que vendían bebidas embriagantes las 24 horas, y también se limitó el horario de restaurantes, bares y discotecas a las 2 de la madrugada durante los fines de semana. En otras palabras, se les pegó donde más les dolía, en el bolsillo. Además de lo anterior, se construyeron parques recreativos, canchas deportivas, y se instalaron juegos infantiles en los sectores más problemáticos de cada ciudad.

En el ramo de la educación emprendió obras importantes en todo el estado, sobre todo en cuanto a la construcción y acondicionamiento de nuevos espacios educativos, y también al cuidar el material educativo de los niños coahuilenses al oponerse al reparto en nuestra entidad de los polémicos y nuevos libros de texto federales.

El gobernador Riquelme no sólo tuvo que librar las crisis de seguridad. Pese a que existieron recortes presupuestales durante al menos 5 años de su administración, nuestro mandatario, junto a un gran equipo impulsado por el secretario de Salud Roberto Bernal, implementó una estrategia ejemplar para combatir con éxito a la pandemia del Covid-19. Pese a que se perdieron muchas plazas laborales por lo golpeada que resultó la economía en todo el país debido a la pandemia, el clima de paz y de fortaleza institucional, dieron como resultado que muy pronto se recuperaran las plazas laborales.

Hoy vemos que el trabajo bien hecho da siempre buenos frutos. Como coahuilense, aplaudo y reconozco el trabajo del Gobernador Riquelme, quien advirtió en su momento que con abrazos nada se lograría en cuanto a la lucha contra la inseguridad pública.

Por su valentía al enfrentar a un presidente insensible ante las necesidades de los coahuilenses; por haber evitado con su liderazgo que grupos del narcotráficos ingresaran de nuevo a Coahuila; por las vidas salvadas en los momentos más crueles de la pandemia; por las nuevas empresas que se instalaron en nuestro territorio gracias a sus gestiones comerciales; por su apoyo a la educación y a la cultura muchas gracias Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

aquientrenosvanguardia@gmail.com