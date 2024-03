No dejes tu relación, ya tienes 30 años, ningún hombre se fijará en ti y te quedarás sola. Después de los 30 ya no vales lo mismo

Mañana en “¿Qué chingados hago aquí?” tomaremos un giro hacia un tema que considero de gran importancia en este momento...¿cuál momento? ¡Dona! ¡Qué terca eres con ese tema del “momento”! Pues, sí, soy necia. Y mientras insisto que hagamos nuestro trabajo personal de crecimiento sin piedad y con valentía, también insisto en que nos tratemos de manera amable. Abogo por un camino de crecimiento que entre a los más profundos infiernos, mientras nos sostenemos en un abrazo de amor y delicadeza.

Tal vez eso es el trabajo de un terapeuta; asegurar, facilitar, y contender los extremos del trabajo interior, mientras se dan pasos en el propio camino simultáneamente. Y tal vez, considerando lo pesado que es todo esto, es natural que busquemos acompañantes y ayuda.

Yo quiero proponer otro recurso. Me gustaría que nos tratáramos con amabilidad.

Hace un momento escuché a una mujer declarar que, si las mujeres tenemos más de 30 años, no seremos la primera opción de ningún hombre. Sí. Así nos tratamos. No solo las mujeres, pero ciertamente tengo más experiencia y conocimiento de lo que pensamos las mujeres, de lo que las mujeres nos exigimos, de la presión desde afuera y adentro. Eso no es amable.

Los hombres tienen temas también. Los hombres no lloran. Deben ser fuertes. Tienen que proveer, ser exitosos, escalar dentro de su profesión, tomar decisiones, ser la mano fuerte de la disciplina en la casa, no mostrar sus emociones, ser héroes (hoy me hace mucha falta uno de ésos). No puedo decir a ciencia cierta qué es lo que pasan los hombres, pero sé que tampoco se tratan de manera amable. Los he escuchado en terapia hablar de desesperación, miedo, abuso, de sentirse vulnerables, violentados y violados.

Vuelvo, ¿cómo es que una mujer puede declarar que otra no debería salirse de una relación insatisfactoria (o abusiva) porque después ningún hombre la escogerá y se quedará sola? Me encantaría escuchar a los hombres opinar sobre este tema. ¿Será cierto que un ser humano pierde su valor y su atractivo por edad solamente? “No lo sé, Rick...”