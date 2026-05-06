Nominadas a los Premios Platino en el streaming

Este próximo sábado el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya de nuestro país servirá como sede de la edición número XIII de los Premios Platino a lo mejor en cine y series iberoamericanas.

La representación mexicana de nuestra cinematografía luce, como en la venidera edición del Festival de Cine de Cannes, muy desfavorecida, pero cuando menos hay entre las películas con mayor número de nominaciones una producción que involucró a reconocido talento mexicano para contar una historia que retrata la realidad venezolana dentro del régimen del recientemente extraditado presidente Nicolás Maduro y la cual, a pesar de este golpe contra el dictador por parte de los Estados Unidos, no ha cambiado mucho para los habitantes de aquel país sudamericano.

Por lo mismo, desde su título “Aún es de noche en Caracas”, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugas, basada en la novela “La hija de la española” de la periodista y escritora Laura Sainz Borgo y que desde fines del mes de marzo se encuentra disponible como parte del catálogo de Netflix, además de contar en su producción con la mano del actor también venezolano Edgar Ramírez (“Emilia Pérez”) en ella también sobresalen nombres como el de Leopoldo Gout (“Días de Gracia”) para garantizar la calidad e impacto de un relato audiovisual que corrobora tantas versiones de venezolanos que sufrieron bajo un régimen totalitario, como el que impuso Maduro.

Nominada a cuatro premios platino a la Mejor Película; Mejor Actriz (Natalia Reyes); Mejor Actor de Reparto (Ramírez) y Mejores Efectos Especiales, “Aún es de noche en Caracas” narra la desesperada historia de supervivencia de Adelaida (Reyes), una joven que al perder a su madre en medio de la Caracas en decadencia y su hogar es invadido por milicianos armados, al buscar refugio en un apartamento vecino y encontrar muerta a su inquilina, adopta su identidad en su lucha por sobrevivir y, de ser posible, escapar de un país en el que los derechos humanos más elementales se han visto mermados por la violenta imposición del mandatario mencionado.

En la misma plataforma de streaming, como una no menos recomendable opción de programa doble de otra nominada al Premio Platino al Mejor Maquillaje y Peinados, que muy seguramente ganará después de haber ganado el Goya en la misma terna en febrero pasado, tenemos el drama histórico “El cautivo”, el más reciente filme del ganador del Oscar Alejandro Amenábar (“Mar adentro”) que nos cuenta el poco conocido episodio del célebre autor de “Don Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes (Julio Peña) cuando se encontraba prisionero en Argel en 1575 por corsarios otomanos y la relación homosexual que propicia ese mismo cautiverio.

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