Tras derrota ante Acereros, Saraperos anuncia a José Molina como manager

La reestructuración en Saraperos de Saltillo se movió rápido. Horas después de anunciar la salida de Mendy López como manager y tras la derrota 10-5 frente a Acereros de Monclova en el Estadio Francisco I. Madero, la organización confirmó oficialmente a José Molina como nuevo dirigente del equipo para el resto de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El anuncio se dio la noche del miércoles, en un contexto complicado para la Nave Verde, que continúa batallando con resultados negativos, problemas defensivos y dificultades constantes desde el pitcheo.

La directiva difundió la llegada del puertorriqueño mediante un comunicado en redes sociales, destacando su experiencia tanto en Grandes Ligas como dentro del béisbol mexicano. “José Molina, originario de Bayamón, Puerto Rico, cuenta con una destacada trayectoria de 15 temporadas en las Grandes Ligas”, informó el club.

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Durante su carrera como jugador, Molina vistió las camisetas de Angels de Los Ángeles, Yankees de Nueva York y Rays de Tampa Bay, consolidándose como uno de los receptores más reconocidos de su generación gracias a su trabajo defensivo y manejo del pitcheo. Tras retirarse como pelotero, inició su etapa como coach y manager dentro de la organización de Angels, trabajando en el desarrollo de receptores en Ligas Menores y posteriormente como asesor del equipo grande. En la Liga Mexicana de Beisbol también cuenta con experiencia reciente. En 2023 dirigió a Algodoneros Unión Laguna, equipo con el que conquistó el campeonato de la Zona Norte, mientras que en 2025 formó parte del cuerpo técnico de Caliente de Durango. La llegada de Molina ocurre apenas unas horas después de que Saraperos anunciara oficialmente la salida de Mendy López, quien había sido presentado antes del arranque de temporada como parte de un proyecto que prometía devolver competitividad al club. Sin embargo, el inicio de campaña terminó siendo muy distinto a lo esperado.

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Saraperos ha tenido problemas constantes para sostener ventajas, además de un pitcheo que ha permitido daño temprano en varios encuentros y una defensiva que ha cometido errores en momentos clave. Precisamente esos problemas volvieron a reflejarse en la derrota ante Monclova, donde Acereros aprovechó fallas defensivas y rallies ofensivos para quedarse con la serie en Saltillo. Ahora, la organización apuesta por la experiencia y el perfil de Molina para intentar cambiar el rumbo de un equipo que necesita resultados inmediatos en la Zona Norte. El nuevo manager tomará a una novena que ha mostrado capacidad ofensiva en distintos juegos, pero que sigue sin encontrar estabilidad colectiva en este arranque de la Temporada 2026.

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