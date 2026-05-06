Niega Cecy Guadiana señalamientos contra familia de su esposo Américo Villarreal en caso Rocha Moya

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Coahuila
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    Niega Cecy Guadiana señalamientos contra familia de su esposo Américo Villarreal en caso Rocha Moya
    Cecilia Guadiana, senadora por Morena y esposa del delegado del Bienestar en Coahuila, negó los señalamientos en contra de su familia política. Omar Saucedo

La senadora morenista afirma que versiones periodísticas son falsas, en medio del proceso contra el gobernador con licencia de Sinaloa

Luego de que el periódico Excélsior publicara a nivel nacional una columna del periodista Jorge Fernández Menéndez en la que se vinculó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con presuntos manejos relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la senadora Cecilia Guadiana, esposa del hijo del mandatario tamaulipeco, afirmó que los señalamientos forman parte del proceso electoral en Coahuila y buscan dañar la imagen de Morena.

Las declaraciones fueron emitidas al inicio del mitin encabezado en Saltillo por Ariadna Montiel Reyes, como parte del arranque de actividades de campaña del partido en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-rocha-moya-no-afectara-revision-t-mec-economia-OG20516954

“Lo que sacaron es mentira. ¿De dónde lo sacan?, ¿de la narrativa de la derecha?, ¿con qué pruebas? Todo lo que están publicando son puras mentiras. Nosotros andamos en campaña, caminando con nuestros candidatos en los 11 distritos que encabeza Morena, y estoy segura de que nos va a ir muy bien. Yo no tengo nada que decir y mi conciencia está tranquila”, expresó la legisladora.

Guadiana sostuvo que este tipo de acusaciones obedecen al contexto político que vive actualmente Coahuila, donde el próximo 7 de junio se renovará el Congreso local.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-en-eu-a-extesorero-de-rocha-moya-por-tratos-con-los-chapitos-NH20505888

“Es un tema político. Yo respeto mucho la profesión de los periodistas, pero ahora cualquiera hace una página en Facebook o Instagram y puede inventarse lo que quiera sobre una persona. Estamos expuestos al escrutinio; yo tengo la conciencia tranquila y estoy contenta porque vamos a arrancar con mucha gente afín al movimiento que quiere la transformación en el estado”, señaló.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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