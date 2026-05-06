Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González

La plataforma de criptomonedas Bitso generó expectativa en redes sociales tras publicar un video promocional en Instagram con estética cinematográfica y la participación de Eiza González, lo que desató especulaciones sobre una posible “película de acción”. Sin embargo, el material que publicó en sus redes sociales se trató de un “promocional de acción” para comprar acciones.

El lanzamiento ocurre meses después de que Bitso impulsara con fuerza su estrategia para acercar a los usuarios mexicanos al mercado bursátil mediante inversiones en acciones y ETFs desde montos bajos.

En comunicados recientes, la plataforma destacó que los usuarios ya pueden acceder a inversiones fraccionarias desde 20 pesos mexicanos y sin comisiones por compra de acciones, con acceso a miles de instrumentos financieros de Estados Unidos. La empresa ha apostado por posicionarse no sólo como una plataforma de criptomonedas, sino como una alternativa integral de inversión digital, dirigida especialmente a nuevos inversionistas y usuarios jóvenes interesados en herramientas financieras accesibles.

El uso de Eiza González como figura central de la campaña también fue interpretado como un intento de Bitso por conectar con públicos más amplios mediante una narrativa aspiracional y de entretenimiento.

La actriz mexicana mantiene una creciente presencia internacional en Hollywood y recientemente volvió a generar atención mediática tras anunciar su participación en la película Iron Jane, proyecto para el que mostró una transformación física enfocada en el fisicoculturismo.

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