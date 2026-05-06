Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
    Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento. Archivo

Los incrementos del cobro en la caseta La Carbonera Puerto México se han dado por encima de la inflación anual

La tarifa de la autopista La Carbonera–Puerto México, en el tramo de Los Chorros, ha registrado un incremento de hasta 80 por ciento en los últimos 10 años.

Datos públicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) indican que, en 2017, la tarifa para autobuses de dos, tres y cuatro ejes era de 81 pesos. Sin embargo, a partir del pasado 13 de abril, el cobro para este tipo de vehículos ascendió a 146 pesos, lo que representa un aumento del 80 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/capufe-el-responsable-de-los-chorros-proyectan-obra-de-1500-millones-de-pesos-PJ18118403

La misma información señala que, para los automóviles particulares, el peaje pasó de 56 a 82 pesos, es decir, un incremento del 46 por ciento. En tanto, los camiones de dos y tres ejes pasaron de pagar 127 a 179 pesos, un aumento del 54 por ciento.

Además, los incrementos han superado los niveles de inflación anual. Por ejemplo, de 2025 a 2026, la tarifa para autobuses de dos y tres ejes aumentó de 133 a 146 pesos, equivalente a un alza de 9.77 por ciento.

$!Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan

Un caso similar ocurrió con los camiones de dos y tres ejes, cuya tarifa pasó de 179 a 196 pesos, lo que representa un incremento de 9.5 por ciento respecto al año anterior.

Pese al aumento en las tarifas, esto no se ha reflejado en mejoras en el servicio ni en las condiciones de seguridad del tramo Los Chorros, donde continúan registrándose accidentes fatales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-los-chorros-la-prevencion-manejo-a-la-defensiva-puede-salvar-vidas-DH16771301

Apenas la semana pasada, una mujer de la tercera edad falleció y otras cuatro personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban se impactó contra un tráiler, precisamente cerca de la caseta de cobro.

Una revisión realizada por VANGUARDIA documentó que, de 2018 a la fecha, al menos 47 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con este tramo carretero.

Otras fuentes advierten que la cifra de víctimas podría ser aún mayor. En 2023, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, señaló que de 2020 a ese año se contabilizaron 364 accidentes y cerca de 10 fallecimientos anuales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/veloz-trailero-cargado-con-suavitel-vuelca-en-los-chorros-CO19606477

Uno de los hechos más graves ocurrió en junio del año pasado, cuando un tráiler se quedó sin frenos dentro del túnel tras circular a exceso de velocidad.

Al intentar rebasar en una curva sin visibilidad, la unidad impactó a varios vehículos y provocó una carambola. En el siniestro murieron cuatro personas, entre ellas Eidan Alberto, de cinco años de edad, quien falleció horas después en un hospital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
Conectividad
Seguridad

Localizaciones


Los Chorros
Saltillo

Personajes


Jericó Abramo Masso

Organizaciones


Capufe

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

‘Trump no tiene pruebas’: La ignorante certidumbre de Morena

Molina dirigió anteriormente a Algodoneros Unión Laguna, equipo con el que conquistó la Zona Norte en 2023.

Tras derrota ante Acereros, Saraperos anuncia a José Molina como manager
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Cecilia Guadiana, senadora por Morena y esposa del delegado del Bienestar en Coahuila, negó los señalamientos en contra de su familia política.

Niega Cecy Guadiana señalamientos contra familia de su esposo Américo Villarreal en caso Rocha Moya
true

Operación ‘Castro’. ¡Salvemos a la Presidenta!
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González
El mandatario estatal señaló que la seguridad y estabilidad social de Coahuila son resultado del trabajo conjunto.

Gobernador de Coahuila respalda a nueva mesa directiva de Coparmex Laguna