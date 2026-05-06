$!Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan

La tarifa de la autopista La Carbonera–Puerto México, en el tramo de Los Chorros, ha registrado un incremento de hasta 80 por ciento en los últimos 10 años. Datos públicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) indican que, en 2017, la tarifa para autobuses de dos, tres y cuatro ejes era de 81 pesos. Sin embargo, a partir del pasado 13 de abril, el cobro para este tipo de vehículos ascendió a 146 pesos, lo que representa un aumento del 80 por ciento.

La misma información señala que, para los automóviles particulares, el peaje pasó de 56 a 82 pesos, es decir, un incremento del 46 por ciento. En tanto, los camiones de dos y tres ejes pasaron de pagar 127 a 179 pesos, un aumento del 54 por ciento. Además, los incrementos han superado los niveles de inflación anual. Por ejemplo, de 2025 a 2026, la tarifa para autobuses de dos y tres ejes aumentó de 133 a 146 pesos, equivalente a un alza de 9.77 por ciento.

Un caso similar ocurrió con los camiones de dos y tres ejes, cuya tarifa pasó de 179 a 196 pesos, lo que representa un incremento de 9.5 por ciento respecto al año anterior. Pese al aumento en las tarifas, esto no se ha reflejado en mejoras en el servicio ni en las condiciones de seguridad del tramo Los Chorros, donde continúan registrándose accidentes fatales.

Apenas la semana pasada, una mujer de la tercera edad falleció y otras cuatro personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban se impactó contra un tráiler, precisamente cerca de la caseta de cobro. Una revisión realizada por VANGUARDIA documentó que, de 2018 a la fecha, al menos 47 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con este tramo carretero.

Otras fuentes advierten que la cifra de víctimas podría ser aún mayor. En 2023, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, señaló que de 2020 a ese año se contabilizaron 364 accidentes y cerca de 10 fallecimientos anuales.

Uno de los hechos más graves ocurrió en junio del año pasado, cuando un tráiler se quedó sin frenos dentro del túnel tras circular a exceso de velocidad. Al intentar rebasar en una curva sin visibilidad, la unidad impactó a varios vehículos y provocó una carambola. En el siniestro murieron cuatro personas, entre ellas Eidan Alberto, de cinco años de edad, quien falleció horas después en un hospital.

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