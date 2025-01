‘Normalicemos las cuatro estaciones’. Si hay manera de cambiarlas sin mudarme a Cancún, avísenme

¿Qué significa normalizar? NO significa lo que todos creen. Normalizar es el proceso de ajustar o adaptar ciertas características en un producto, servicio o procedimiento a fin de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. Normalizar NO significa aceptar, que es el significado que se le está dando ahora. Leí hace unos días, “Normalicemos las cuatro estaciones”, lo cual significaría que de alguna manera pudiéramos hacer que las estaciones fueran “normales”, pero ya lo son. Son normales, como tantas otras cosas que hoy piden que normalicemos. No importa lo que yo haga, existen. Pero, tal vez lo que nos estamos pidiendo es que aceptemos...aceptación. Yo me quejo mucho del frío. Sé que no puedo cambiar el clima ni la temperatura. Si sirviera de algo, trataría. Entonces, trabajo sobre la aceptación. No me gusta el frío y cuando va a hacer frío hago lo posible por no sufrirlo. O sea, me normalizo yo. ¿Ya entienden a dónde voy con todo esto?

Cuando hablamos de normalizar algo, lo que verdaderamente tenemos que ajustar es a nosotros mismos. Lo que existe es...y la que se tiene que normalizar - adaptarme a lo que es - soy yo. No, no estoy hablando de conformismo. Pero aún no siendo conformista, hay cosas que existen. El pronóstico del clima para la semana entrante ha cambiado de -11 a -2. Espero que no sea una broma para hacerme sentir mejor. Ya me estaba preparando - me estaba normalizando.

¿Se dan cuenta cuánto nos hemos normalizado en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas han cambiado en los años que llevamos en este mundo? ¿A cuántas cosas y situaciones nos hemos adaptado y hemos aceptado? Y evidentemente hay tantísimas cosas y situaciones que no hemos aceptado y a las que no nos hemos adaptado. Tal vez no estamos de acuerdo con algunas de esas situaciones y cosas. Tal vez hay algunas que podamos trabajar y cambiar. Tal vez nos tardaremos en los procesos personales que nos llevan a distinguir qué es cambiable, a qué tendremos que adaptarnos, y cómo será el proceso de normalizarnos ante lo que no podemos cambiar.