Nuevo Mieleras: Los cabos sueltos (2)

Desde el desalojo del ejido Nuevo Mieleras, el gobierno estatal desató una embestida brutal contra la presidencia municipal para debilitarla y tomarla por asalto con la salida de César Perales, comisario de la Policía Municipal, y también, eventualmente, la de Román Cepeda , alcalde de Torreón.

En su avorazamiento, sin embargo, las más altas autoridades estatales involucradas dejaron cabos sueltos que los desnudan y los comprometen en su delirante esfuerzo.

1er cabo suelto: La instrucción de desalojo del predio de 99 hectáreas llamado Nuevo Mieleras proviene del Poder Judicial, liderado por Miguel Mery Ayup , a través del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón. Casualmente, el demandante del desalojo, Juan Manuel Muñoz Luévano, posee vínculos familiares con Mery Ayup.

2º cabo suelto: El notario Erik Osiris Rodríguez Huitrón , notario 68, “avaló en 2021 la posesión del terreno a los habitantes de Nuevo Mieleras sin dar parte a la Dirección de Notarías, a cargo de Enrique Flores, cuando el predio de 100 hectáreas tenía dueño, al parecer, Muñoz Luévano (El Coahuilense: 8-04-2025)”. Distintas fuentes señalan que Rodríguez Huitrón tiene fuertes vínculos con personajes de la élite política coahuilense actual.

3er cabo suelto: El oficio del Juez Tercero de primera Instancia en Materia Civil, fechado el 3 de abril de este año, indica la participación en el desalojo del comandante de la Agencia de Investigación Criminal y/o comandante de la policía civil de Coahuila y/o C. director de la seguridad pública municipal. Empero, solo éste último atendió la solicitud. ¿Fue falta de comunicación entre corporaciones o una emboscada para calentar la embestida contra la presidencia municipal de Torreón?

4º cabo suelto: Distinto material al que tuve acceso −y una visita in situ− muestra que la mayoría de las casas en el ejido Nuevo Mieleras no son de ejidatarios, sino quintas residenciales. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Por qué fuentes entrevistadas señalan que los individuos congregados para defender el desalojo provenían de un ejido cercano, pero no vivían en Nuevo Mieleras? ¿Quién o quiénes movilizaron a ese grupo de personas para defender una propiedad que no les pertenecía? ¿Quién interrogó a Esmeralda Peña, lideresa de esa movilización, una expolicía despedida por corrupción de la corporación policial municipal?

5º cabo suelto: En el desalojo, lamentablemente, muere un joven de nombre Rolando Medina, por disparo de un elemento del Grupo de Reacción Torreón. De manera súbita y expedita −con sus capas de ángel vengador enmascarado−, el fiscal Federico Fernández y su subordinado, el delegado de la Fiscalía, Carlos Rangel , dieron seis maromas en el aire para brincarse tres derechos fundamentales del policía inculpado: la defensa propia que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente; la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo; y el debido proceso, que “es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar la defensa de los derechos y libertades de una persona acusada”.

Hoy, el policía está en prisión y crucificado −mediática y políticamente− por la narrativa del gobierno estatal y medios afines, como “culpable de asesinato porque disparó y mató a Rolando Medina” a sangre fría. Mientras el fiscal y su delegado escarban más el caso para dañar la imagen del comisario y del alcalde de Torreón.

6º cabo suelto: De manera casual, la embestida del gobierno estatal continúa cuando el Congreso local cita, hoy lunes a las 15:00 horas, al alcalde de Torreón y al fiscal estatal para hablar sobre el caso Nuevo Mieleras y la baja de 9.7 por ciento en la percepción de seguridad en Torreón ( ENSU , Inegi 22-04-2025).

Mientras la Fiscalía gasta pólvora en infiernitos, la extorsión en Coahuila tuvo un incremento de 68 por ciento en 2024 ( México Evalúa , 1-02-2025); el consumo de la droga cristal está por encima de la mariguana y la cocaína ( FGR : 23-03-2025); y Coahuila ocupa el séptimo lugar nacional en huachicoleo (25-04-2025). Pero no. El interés es otro.

Por ello, lo invito a usted, apreciado lector, a atar los seis cabos anteriores para desnudar a las autoridades estatales en su delirante esfuerzo por propiciar la caída del comisario de la Policía Municipal y, eventualmente, la del alcalde de Torreón.