Nuevo Mieleras: Los cabos sueltos (I)

Pregunté al oráculo, no de Delfos, Grecia, sino al más actualizado, de San Pedro, Coahuila, que cuenta con inteligencia artificial china, sobre la tensión entre el gobierno estatal y el municipio de Torreón ocasionada por el desalojo de Nuevo Mieleras. Seco me respondió: “Todos sabemos cuándo inició este conflicto (desde endenantes), pero nadie sabe cuándo o cómo terminará”.

En septiembre de 2024 hubo un abrazo fallido entre el gobernador Manolo y el alcalde Román , pero quedó lejos de los abrazos históricos, como el de Iturbide y Guerrero en Acatempan o el de Lilo y Stitch en la película del mismo nombre.

El abrazo no era para “la selfie” de ocasión. No. Ese conflicto, largamente cocinado, ponía en riesgo la gobernabilidad política regional y abría las puertas al crimen organizado en Torreón. Pero los corifeos de Gobierno del Estado exigían la cabeza de Román por faltas y desacato a la autoridad estatal, cuando rompió el convenio de colaboración −pero no de coordinación− en materia de seguridad con su gobierno. Mientras eso sucedía, los corifeos del gobierno municipal respondían con dispersa ferocidad. ¿Qué sucedía con los adversarios de ambos? Aplaudían felices con una bolsa de Cheetos Torciditos en una mano y una caguama Corona en la otra.

Las preguntas entre los no involucrados en ese conflicto eran tres: ¿Por qué el gobernador de Coahuila, desde una posición jerárquica superior, insiste en nutrir a sus corifeos de odio y resentimiento contra el alcalde de Torreón y su ciudad? ¿Quién o quiénes podrían intervenir como mediadores para resolver una crisis interpersonal transformada en una de Estado? ¿Dónde está la política no visceral en esta nueva generación que hoy gobierna Coahuila?

Pero a finales de diciembre apareció la reconciliación entre ambos personajes, después de una larga y tumultuosa plática en la oficina del gobernador en Palacio Rosa de Saltillo. ¿Acaso fue la Navidad, con sus pecesitos que beben en el río por ver a Dios nacido, lo que motivó ese reencuentro? No. ¿O influyeron los sentimientos del momento: paz, alegría, generosidad y esperanza en la humanidad? Tampoco. La razón fue tan fría y pragmática como el Grinch: las elecciones del Poder Judicial intermedias de este 2025 y las intermedias para elegir al Congreso local en 2026.

El gobernador enfrentaría un panorama muy complicado para ganar esas elecciones sin el apoyo del alcalde de Torreón. Y, mucho menos, con un entorno enrarecido desde Saltillo que hace estallar el regionalismo lagunero, unificando a grupos políticos, empresariales y sociales en torno al liderazgo de Román, sin importar sus posibles diferencias con él. Por ello, MJS necesitaba a Román. Y, en ese tenor, eliminó −en apariencia− el enfrentamiento azuzado desde Saltillo.

Muchos actores políticos y empresarios de Saltillo y Torreón respiraron aliviados, mientras los corifeos de ambas partes corrían al inframundo para afilar sus dagas florentinas, y los adversarios de los dos salían al OXXO a comprar más caguamas y cambiar su dieta por Susalia Horneadas y Quesabritas.

En enero 3 de 2025, MJS estuvo en la toma de protesta de Román y anunció “el arranque de proyectos, programas y obras por mil millones de pesos, un plan económico y unas acciones para fortalecer la seguridad de esta gran región de Coahuila”. Cuatro meses después, esas tres acciones todavía duermen el sueño de los justos. En contraste, durante ese mismo periodo, las visitas de MJS a Torreón (con chaleco verde de Mejora, claro, y con la consigna de “Coahuila pa’delante a pasos de gigante”, gritada a todo pulmón) se multiplicaron de manera sistemática con un afán puntual: recuperar Torreón para las elecciones venideras en 2025 y 2026.

Pero de repente, el cielo del semidesierto coahuilense cayó en pedazos para destazar con sus agudos filos el acuerdo decembrino entre MJS y Román.

La causa fue el desalojo del ejido Nuevo Mieleras por parte de la policía municipal el pasado 7 de abril, que derivó en un enfrentamiento con ejidatarios y ocasionó la muerte de una persona por parte de un elemento del Grupo de Reacción Torreón.

Desde ese día a la fecha, el gobierno estatal desató una embestida brutal contra la presidencia municipal para debilitarla y tomarla por asalto.

Pero en su avorazamiento, las más altas autoridades estatales involucradas dejaron cabos sueltos que los desnudan y los comprometen.

(Continuará)