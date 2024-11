Nuevos aires para el turismo: Pueblos Mágicos y sustentabilidad en la agenda legislativa

Son las 6:30 de la mañana. Se escuchan las campanadas de la catedral de la ciudad de Chihuahua, más tarde desayunaré con el titular de Medio Ambiente de este estado, que cuenta con el territorio más grande de las entidades federativas de México, luego me trasladaré hacia el municipio de Guachochi, donde se iniciarán los primeros pasos del Centro de Innovación Turística.

Antes estuve en la Ciudad de México, donde conocí a las diputadas presidentas de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados . Condujo la reunión mi amiga Claudia Rivera Vivanco , quien fuera presidenta municipal de la Ciudad de Puebla; ella es secretaria de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Las tres mujeres son jóvenes.

Naty Poob Pijy Jiménez es oaxaqueña de origen mixe, muy clara de pensamientos, orgullosa de su ser; aportó cifras de lo que alguien le compartió sobre las personas de pueblos originarios que viven en Escobedo, Nuevo León. Tania Palacios Kuri , experimentada funcionaria estatal en Querétaro, con interés en los temas de la sustentabilidad turística, me sorprendió con su mensaje vigoroso, sensible y acrítico al instalarse la Comisión de Turismo que preside en medio de un contexto de participación plural del que fui parte, representando a la red de pueblos extraordinarios de América Latina y a la Asociación Nacional de Ciudadanos por el Turismo.

En la mencionada instalación hablaron diputados representantes de los partidos políticos que integran la comisión, tres de ellos expusieron la necesidad de devolverle a los Pueblos Mágicos los apoyos económicos que tuvieron y que, en la insuficiente gestión del titular saliente de la Sectur federal, dejaron de percibir. Además, que casi por terminar dicha administración, por decreto desaparecieron la ciudadanización organizada, autorizándose la creación de comités oficialistas. Representando a la actual secretaria Josefina Rodríguez estuvo Carlos Cruz.

Lamento que hayan despedido a los especialistas en sustentabilidad que trabajaban en la Sectur porque en nuestro país es vital una reingeniería del turismo hacia nuevos modelos que permitan una más amplia participación de comunidades ciudadanas.

El discurso de la queretana Tania Palacios Kuri fue poético sin perder la contundencia del mensaje, demostrando que puede haber armonía entre una posición crítica y una narrativa conciliadora. Dijo: “Nada sabe, conecta y vibra como México. Estamos a tiempo de impulsar un viaje hacia la recuperación económica”. Dirigiéndose a los otros diputados que integran la comisión, los instó a ser como una hélice legislativa frente a una economía que amenaza la seguridad de los mexicanos para promover y tener un presupuesto para impulsar un turismo que no dañe los recursos naturales y culturales del país. Me agradó personalmente que señaló que había que impulsar un ecoturismo que no explote la naturaleza y, más bien, que la conserve.

En este momento estoy frente a los riscos montañosos de Cocoyome en Guachochi, respirando aire limpio mientras degusto un café de olla, recordando la aseveración de Tania Palacios respecto a que nos cobrarán caro la factura del triunfo de Trump en la Unión Americana. No dudo que la nueva geopolítica binacional México-Estados Unidos generará la volatilidad de los mercados financieros. Pero sé que podremos prevenir y contener una posible crisis para evitar que el turismo se venga a menos, porque el turismo, particularmente el comunitario de naturaleza, posibilita la redistribución del ingreso para beneficiar a muchas familias de pueblos originarios.

Para finalizar su discurso, la legisladora Palacios Kuri aseguró que: “Hay que impulsar las vidas a través del turismo, México no es un destino turístico, es nuestro destino”.