Palabras, decisiones y dedo poderoso

Breves frases hechas públicas. Lanzadas a la vorágine de la opinión pública por los cauces de los medios y las redes, son aleteos de mariposa que causan un huracán.

Una voluntad de candidato dice “ya no” y provoca una avalancha de financiamientos y multitudes, aglomeradas en eventos de apoyo y aclamación de una nueva opción femenina ahora.

El distante y poderoso movimiento de un dedo pulgar o índice provoca una oreja de candidato herida, como puede también iniciar una guerra nuclear o abrir las compuertas de una gigantesca presa inundadora o lanzar un cohete al espacio para entrar en órbita lunar.

ESTRATEGIAS DESHUMANIZANTES

Surgen también algunos “ismos” para asustadizos, para ingenuos o para bárbaros. Relativismos, panteísmos, globalismos, ecologismos, alarmismos, cataclismos... que acaban serruchando la rama en la que están sentados y disparando tiros por la culata o aventando piedras al cielo para descalabrarse.

Estrategias deshumanizantes intentan propagarse e imponerse a gobiernos y legisladores, intentando lo que llaman eugenesia o higiene racial.

Se pretende establecer medidas de exclusión contra la negritud, la pobreza migrante y los mestizajes de piel canela para bloquear su expansión y hasta alcanzar genocidios tolerados. El pretexto es el cacareado “desarrollo sustentable”.

Palabras, decisiones, dedos poderosos y globalismo impositivo conjugan el descartar y el rechazar como verbos discriminadores.

ORVALLO IMPORTADO

Llegó a Saltillo el orvallo (léase llovizna) desde las tierras gallegas de Santiago de Compostela. Llegó puntual el 25 de julio, día del apóstol Santiago, patrono de la ciudad, su imagen se venera en la Catedral de nuestra ciudad.

Si haces el camino de Santiago allá en Galicia, llegas a Compostela envuelto en finísima y típica llovizna regional. Debes caminar de prisa para trasponer el pórtico de la gloria, contemplar el movimiento pendular del gigantesco botafumeiro y escuchar, al atardecer, el sonido vibrante y majestuoso de las campanas en concierto.

CORTESÍA POLÍTICA

Se devalúa fácilmente la intercomunicación en el ambiente político. Se cae generalmente en la tentación de afirmarse, adularse y ponerse medallas menospreciando, descalificando, insultando acusando y condenando.

No se argumenta sino se agrede, no chocan las ideas sino las personas. No parece conversación entre adversarios sino exclusión entre enemigos. Quien preside podría obedecer un reglamento que estableciera timbrar cada vez que se aplicara multa por infracción, al usar un lenguaje impropio del parlamento de diputación o senatorial.

Los representados podrán alegrarse de la cortesía política de su elegido.

FEMINIDAD EN VECINDAD

Es posible una próxima situación Harris-Sheinbaum en el intercambio político internacional más cercano.

Dos mujeres con algunos rasgos comunes de continuidad, de trayectoria académica, de ascendencia migrante y casi de la misma generación, podrían entablar una sana y amistosa relación, benéfica para ambos países.

Kamala no tiene todavía, como Claudia, una seguridad de presidencia asegurada. La ciudadanía estadounidense le está soplando al jocoque marca Harris porque ya una vez se quemó con la leche marca Trump.