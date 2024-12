PAN Coahuila: Va en camino hacia su extinción

Hemos comentado en este espacio que nos brinda VANGUARDIA, la permanente caída que experimenta el Partido Acción Nacional ( PAN ) en Coahuila. Hace años, algunos panistas criticaban lo que consideraban mi excesivo negativismo. Más tarde hubo quienes reflexionaron conmigo en torno a lo que ellos consideraban una crisis pasajera; “ya vendrán mejores tiempos” decían, “es parte del juego democrático”. A estas alturas, ya no se habla del PAN en Coahuila, ha pasado a la irrelevancia. Completamente plegado al PRI , es más una facción menor en el PRI de Coahuila.

El PAN ya no figura como una agrupación política con peso propio. Hoy Acción Nacional sólo es la figura jurídica, la etiqueta o marca que administran los corruptos intereses de un pequeño grupo que, cada día que pasa, se hace más pequeño e irrelevante. Entre más chico es el pastel, menos son, más pequeñas son las rebanadas a repartir y menos los borregos dispuestos a solapar al capataz que controla a la marca, con tal de recibir alguna migaja.

Lo poco que se reparte, se arrebata entre los pocos que aún quedan. Peor aún: como no hay en ellos, ni nunca hubo mística, pasión, visión o misión democrática, nada hay que los mueva a trabajar por amor a una causa, menos por servir al pueblo coahuilense. Agotado el dinero, se termina el amor. Al paso de los años, el PAN coahuilense va quedando en el olvido. Para los coahuilenses ya no es tema. Para mí mismo, deja de serlo, como no sea por la nostalgia de lo que pudo ser y no fue.

Pero la vida sigue. Lo que hemos atestiguado que sucede en el PAN, me parece un reflejo de una crisis mayor y más extensa: la crisis de la democracia representativa. Me vino esta reflexión a propósito del primer informe del gobernador Jiménez Salinas , de mi artículo de la semana pasada y de los reconocimientos que recibió Manolo por parte de los pocos liderazgos que conserva el PAN.

Voy al punto, esperan al PAN de Coahuila sus peores días. ¿Quién diría que puede estar aún peor que ahora? Estamos hablando de un partido que ya no capta ni un 10 por ciento de los votos que se suelen emitir. Pero sí, todo puede empeorar, aunque el PAN esté desde hace tiempo en la sala de cuidados intensivos.

La pregunta es muy sencilla: ¿Qué va a hacer Acción Nacional en Coahuila cuando Manolo Jiménez se pliegue a la ola morenista, como ya hicieron los exgobernadores del PRI en el Estado de México, Sinaloa, Sonora, Hidalgo y Oaxaca? ¿Acaso va a refugiarse en los brazos del alcalde de Torreón, el priista “rebelde”, Román Cepeda , ¿a quién ya declaró la guerra el gobernador en las portadas de varios medios impresos que le son afines? ¿Acaso va a convertirse en una pequeña facción de una facción del PRI?

La verdad es que el PAN la tiene harto complicada, la irrelevancia lo devoró. Lo vimos venir, lo advertimos desde hace años. Los viejos liderazgos del PAN ya han abandonado el barco o, de plano, ya no son tomados en cuenta. El viejo PAN fue, sin duda, el mejor PAN. Triste y lamentable historia, hoy que tanto se necesita un instrumento político partidista auténticamente ciudadano, al servicio de Coahuila y de México.

Ya fue. A lo que sigue.

