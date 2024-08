¿Para eso querían presas llenas en Nuevo León?

En primera, ese no fue un cambio, ¡fue una mutación bien cabrona!, por el poco tiempo que transcurrió entre una y otra.

- Cruzó las calles en las esquinas , no a la mitad. Resumen, un orgullo para México verlo en acción del otro lado.

- No tiró basura.

-Al llegar a la garita del cruce fronterizo hacia Estados Unidos, pone cara de inocente y apenas toma la carretera de Laredo, Texas a San Antonio, se pone el cinturón de seguridad, conduce a menos del máximo de la velocidad permitida y no tira absolutamente nada de basura por la ventanilla.

-Va tirando basura por la ventanilla y no lleva puesto el cinturón de seguridad.

2. No llegamos a nada, como sucede en esos “ejercicios” de protagonismo que siguen quienes usan los chats como escaparate de sus afanes de notoriedad.

1. Sostuve un encuentro no muy cercano en cierto chat que se llama “Plan Santiago”, con uno de sus administradores, que se llama José Múzquiz.

Las recientes tormentas llenaron las presas del Estado y una de ellas, la más emblemática, “Rodrigo Gómez”, alias “La Boca”, está infectada de basura, producto de dos razones que nada tienen que ver con la cultura y la concientización, sino con la falta de aplicación de reglamentos que existen, pero que no se cumplen por falta de autoridad:

Santiago es un pueblo mágico de Nuevo León y no lo digo en sentido metafórico .

”Don´t mess with Texas”.

Traducido al español significa: “No te metas con Texas”.

Mi abuela la alcaldesa traduciría esto así, en su francés norteño:

“No pendejees con Texas”.

Le expliqué esta parábola a Múzquiz, pero salió con la chupaleta de que es que en Texas viven gringos y en México vivimos mexicanos.

Para su información, aquí va algo que no le dije, porque me hubiera desgastado inútilmente con su verborrea político-ideológica:

El último censo en Texas (noviembre 2023) dice que en esa entidad norteamericana, el 42% de los habitantes son hispanos, y de éstos, el 98% son de origen mexicano.

En esa ciudad viven de planta 12 millones de personas de origen mexicano, que no cruzan las calles a la mitad; que no tiran basura; que cuando conducen un vehículo, lo hacen con el cinturón de seguridad bien puesto y no exceden los límites de velocidad, porque si lo hacen, multa y bote.

Esta anécdota es fácilmente comprobable y echa por tierra los “argumentos” de ese amigo que formó el chat “Santiago” y que a lo mejor ni siquiera vive ahí. Yo sí, por cierto.

Aluden algunos -entre ellos AMLO- que los problemas se resuelven yendo a las causas raíz. Múzquiz opina lo mismo y para él, la causa raíz del desmadrito que les acabo de platicar, es la cultura y la concientización. Sí, Chucha, lo que tú digas.

Según Andrés Manuel, la inseguridad de México se iba a resolver con abrazos, no balazos.

Y miren lo que sucede después de casi seis años:

Durante el gobierno de la 4T, se rompieron todos los récords de homicidios dolosos, desapariciones, pedideras de piso, extorsiones y otros delitos.

La causa raíz del envenenamiento de las calles mexicanas -de violencia, basura y desmadre- es que las leyes están de adorno. Los reglamentos existen, pero no se aplican. ¿Por qué?

Porque los gobernantes -desde el presidente hasta el alcalde más chiquito- medran en la política.

Viven para hacer política, no para servir y proteger al ciudadano, como muy pomposamente dicen los letreros pintados en todas patrullas y vehículos oficiales.

