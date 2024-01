‘Parquímetros inteligentes’ en Saltillo: un engaño a la comunidad

“No hay problema con pagar por el estacionamiento... ¡pero que lo hagan fácil!”. La frase la he escuchado decenas de veces en las últimas semanas y me la han dicho casi todas las personas con quienes he conversado del tema y han utilizado el servicio de “parquímetros inteligentes” instalado en el Centro Histórico de Saltillo mediante una concesión a empresas privadas.

Los señalamientos de los usuarios pueden agruparse en dos categorías: la forma en la cual ha sido físicamente desplegado el servicio, por parte de las concesionarias, en las calles de la ciudad y la tecnología (si acaso puede llamársele así) con la cual se dotó al sistema de cobro.

Ambas categorías se encuentran caracterizadas por exactamente la misma circunstancia: es evidente cómo se realizó el máximo esfuerzo por erogar la menor cantidad posible en la instrumentación del proyecto. Vayamos a cada una de las categorías para precisar: