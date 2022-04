Pecados... pereza

La pereza, el tedio, la temible acedia. Ejemplos hay hartos. ¿Nosotros los poetas, los escritores la padecemos? Sin duda. Forma parte de nuestro alfabeto para crear. Debo de justificarme. Sentado, pensando y bebiendo, nacen los grandes textos, el mejor poema, la mejor reflexión. En un diálogo memorable entre una supuesta musa y un poeta atormentado, Alfred de Musset pone los siguientes versos en labios de su arrebato...

“Sé que sufres amigo. Algún tedio te roe,/ solitario, algo gime en tu pecho. Un amor/ te visita, cual suele ser amor en la tierra,/ una sombra de goce, simulacros de dicha./ Ven, cantemos, cantemos ante Dios en tu mente,/ en placeres perdidos, en tus penas pasadas...”. Pereza. Tedio. Decíamos en mis años mozos, “sólo tirar flojera”. No hacer nada. Y la nada conduce a la negligencia, al descuido de todos y de sí mismo; ser flojo, un haragán. ¿La Biblia condena la pereza? Sí. Al menos tengo tres referencias subrayadas de ello: Proverbios 6. 6-9. En Romanos 12:11 y Hebreos 6:12.

Pero, como siempre, hay un pequeño detalle en todo esto: la Biblia, contradictoria como siempre, pone de manifiesto lo siguiente: ni los mismos discípulos del maestro se salvaron de tal pecado: eran perezosos. Claro, usted lo recuerda. Jesús se entrega a la oración en el huerto de Getsemaní (sigo el Evangelio de Mateo), “Yendo un poco hacia adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?...” (Mateo 26. 36-46).

¿Lo notó? Ni una hora pudieron mantenerse alertas los hombres. ¿Estaban briagos luego de la última cena? Lo más probable es, sí. Pecado de gula y alcoholismo, pero también, la pereza. Estaban durmiendo, entregados a su relajación, a la pereza, mientras el maestro Jesucristo se encaminaba a su calvario para modificar el eje del mundo.

La pereza siempre ha sido mal vista. El capitalismo y el mercado todo lo pudren. El ser humano, paradójicamente, tiene la obligación y necesidad de comprar en el mercado parte de su esencia y aquello lo cual lo hace humano: las satisfacciones materiales. Y no pocas veces, también las naturales. El bienestar, se nos ha hecho creer, se compra enlatado. Y para comprarlo, se necesitan dineros. Hartos dineros y plata. Y para generar dicha plata, es necesario estar activos, de un lado a otro. Siempre en perpetua movilidad y cambio.

¿Estar quieto? Eres un conformista. ¿No generas riqueza no obstante tu potencial? Eres un haragán. ¿Descansar y estar tirado en casa tres días? Sin duda, eres un perezoso. Pereza: pecado capital. Aquel viejo aforismo de Hermann Hesse en “Siddhartha” ha quedado sepultado para siempre: “sé pensar, sé ayunar, sé esperar”. Pues sí, la nada. La pereza preocupa a los cresos empresarios y a los políticos: entregarse todo el día a algo pecaminoso y peligroso es preocupante: pensar. Ficino, el ilustrado de la antigüedad lo dijo en una oración perfecta: “El hombre se hace sabio sentado”. Le creo.

Leo un libro al respecto, es más bien un opúsculo, “El derecho a la pereza” de Paul Lafargue (yerno de Karl Marx). Al fundamentar dicho derecho, me ha hecho gracia y tiene razón en lo siguiente: “Jehová, el dios barbado y huraño, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal; después de seis días de trabajo, descansó por toda la eternidad”. ¡Jaja! sin duda. Es el tópico el cual le he repetido en nuestra tertulia sabatina de “Hablemos de Dios”: Dios está en su trono y no tiene nada por hacer aquí en la tierra.

Pereza. ¿Se puede disfrutar acompañado o es un placer, como la lectura, único e indivisible; placer para solitarios? No sé. Cada ser humano (usted lector) tendrá su opinión y puesta en práctica de este pecado. Pero en mi caso, la pereza como la lectura, es un oficio de solitarios. Soledad y silencio. Defiendo la pereza por un motivo: la necesito para escribir. ¿Soy perezoso por entregarme diario a la lectura 4-5 horas sin apenas levantarme por un aperitivo y luego ir al sanitario?

No lo sé. Pero esta sociedad postmoderna condena a personas como su servidor por estar sentado en mis aposentos alrededor de cuatro horas del día. Leer, meditar, soñar, pergeñar notas; sí, lo prefiero. Mientras afuera hay un sofocante e indecente mar de bienes materiales los cuales y en mi caso, son completamente innecesarios. ¿Lo ha notado? Hoy todo mundo debe de “actualizarse” periódicamente. ¿No lo haces? Quedas inservible como cualquier celular “inteligente”. Ignoro dicho significado.

Queda poco espacio y muchas ideas. Va. La siguiente anécdota es buena. Un día, el filósofo (el más importante de la España del siglo XX) José Ortega y Gasset almorzó con los toreros Rafael Gómez “El gallo” y José María de Cossío. Ortega se fue. “El gallo” preguntó: “Y este señor que ha comido con nosotros ¿Quién era?”, “Era don José Ortega y Gasset”, reviró Cossío. “El gallo” arremetió: “Eso ya lo sé, pero quiero decir, ¿a qué se dedica?, ¿de qué vive?” Cossío atajó: “De pensar, Rafael, le pagan por pensar”. “El gallo” sólo espetó: “¡Hay gente pa’to!”.

