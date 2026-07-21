Pide Alberto Hurtado a Ariadna Montiel cancelar alianza con PT

“Morena nacional debe reconsiderar la alianza con el PT, pues este partido en lugar de sumar, resta y cuando se meten en problemas, si no los apoyas, te gritan traidor” , pidió Alberto Hurtado.

El legislador local morenista dijo que perfiles como el líder del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y Tony Flores, son dañinos para Morena, pues no aportan nada bueno y gozan de mala fama pública.

“Morena no está para defender a gente involucrada, según medios, en posibles nexos con un cártel criminal, y que tienen asuntos pendientes con la ley en Estados Unidos”, advirtió.

El representante popular de la 4T señaló que el PT es un lastre para los próximos comicios, con liderazgos que se dedican solo a agredir y que usan al partido como negocio familiar.

“Es un club de Toby, que entre los dirigentes y sus amigos se reparten todo entre ellos y sus cercanos y a esos no los queremos en Morena”, aclaró.

Alberto Hurtado confesó que el Partido del Trabajo carece de representación en el estado y que en Saltillo tiene apenas unos mil militantes, por lo que dejarlos fuera de alianza es lo mejor.

CINCO GASOLINERAS

Para los que preguntan con insistencia por el empresario lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano, hay noticias.

Muñoz Luévano acaba de regresar a Saltillo procedente de la Ciudad de México, a donde acudió a las oficinas de la FGR para un trámite judicial.

Y es que finalmente concluyeron a su favor las auditorías realizadas a cinco de sus gasolineras y la FGR le entregó la documentación en la que autoriza la reapertura de éstas por operar legalmente.

Las empresas están ubicadas en la capital del estado y actualmente se encuentran en remodelación y en acciones de pintura para ser reabiertas el jueves próximo.

Así es que, si alguien lo quiere ver, ya saben dónde encontrarlo...

SALUD EN SIMAS

Xavier Herrera va iniciar su gestión al frente del Simas Torreón con un grave problema de salud que provoca una fuerte hemorragia a las arcas de la dependencia en favor de la familia Herrera.

Por alguna razón, causa o motivo desconocido, los empleados y trabajadores del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento tienen contrato médico con el hospital Andalucía.

Lo curioso es que desde siempre han contado con servicio clínico institucional y al hospital Andalucía se le paga una millonaria cantidad mensual, presten o no la atención contratada.

El tema huele a desvío de recursos disfrazado y también a tráfico de influencias para favorecer los negocios de una de las familias más poderosas de la región lagunera.

El hospital Andalucía, en su página oficial, se promueve como un centro médico de alta especialidad a precios accesibles y con un equipo profesional altamente calificado.

¿Le entrará Xavier a este espinoso asunto o lo dará por muerto?

ABUSOS EN BIENESTAR

22 casos de robo de tarjetas de pensión federal de familiares a adultos mayores fueron descubiertos en Frontera, entre miles de abusos de este tipo que ocurren en Coahuila.

Por esa razón, a petición de la legisladora panista Edith Hernández, el Congreso local exhortó a la titular de Bienestar federal a realizar un programa de apoyo legal a los beneficiarios.

Hernández Sillas conminó a la dependencia federal a generar acciones urgentes y precisas para evitar que los familiares de los adultos mayores los despojen de su pensión Bienestar.

Las propuestas del Congreso local incluyen el bloqueo de las tarjetas hasta que se resuelva el abuso y promover campañas de orientación legal a los beneficiarios para denunciar el robo.

La verdad es que el problema es grave, el abuso es real, pero las acciones que el Congreso pide se antojan casi imposibles de cumplir, pues los adultos mayores dependen de sus familiares.

Además, difícilmente aceptarán denunciarlos, ya que se exponen a otro tipo de abusos y menos van a querer que sus tarjetas sean bloqueadas, pues se batalla mucho para una reposición.

Veremos y diremos...