Pimpinela, Milli Vanilli y leyendas del rock

Entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre hubo noticias y estrenos tanto de documentales y nuevos temas de una diversidad de artistas de la música.

La primera agrupación que dio nota en ocasión de su gira de conciertos en el país durante el mes pasado y que a partir de este fin de semana se trasladó al vecino país del norte es el dúo argentino Pimpinela, el cual alcanzó la cima de su popularidad en los años 80 y que conformada por los hermanos Lucía y Joaquín Galán fueron el foco de la controversia por cantar temas de amor y desamor que los malpensados consideraron incluso “incestuosos” porque durante su interpretación en presentaciones y videos hacían como parte de la actuación de que eran la pareja que se hacía reclamos o bien “se contentaba” a través de sus canciones.

Durante su gira de promoción, además de recordar estas controversias, Lucía quiso también aprovechar para alzar la mano como una de las primeras intérpretes latinoamericanas, junto a la mexicana Lupita D´Alessio, por mencionar a otra exponente de la época, que se anticiparon a los hoy muy de moda temas de reclamos “de amor y contra ellos” como el “Bizarrap” de Shakira, ya que dentro de la controversia que rodeaba los temas de Pimpinela estaba también la de la intérprete femenina que no se quedaba callada ante una infidelidad o su reclamo ante una determinada situación, y que por ello abrieron el camino para las cantantes femeninas que hoy gozan de las mieles del triunfo con estos temas. ¿Será?

Ya que mencionamos a agrupaciones de los años 80 el último fin de semana se estrenó en la plataforma de streaming Paramount Plus un largometraje documental que comenzó a hacer mucho ruido desde su estreno el verano pasado dentro del Festival de Cine de Tribeca y desde su título “Milli Vanilli” nos remite a aquel dueto de cantantes de color, uno alemán y el otro francés, quienes así como alcanzaron el estrellato de manera metórica a finales de los años 80 igual de rápido cayeron de la gloria al decusbrirse que eran pura fachada y ninguna de sus canciones, incluyendo una que llegó a ganar el Grammy al Mejor Nuevo Artista de 1989, fue grabada con sus propias voces sino que siempre utilizaron las voces de otros intérpretes tanto en la grabación como en sus conciertos internacionales y masivos.

Así, “Milli Vanilli” nos acerca a la mayoría de los involucrados en esta historia, comenzando por los principales protagonistas, Robert Pilatus y Fabrice Morvan, remontándonos a sus orígenes y cómo fueron utilizados por el mismo productor europeo, Frank Farian, quien había llevado a la fama una década antes a otra famosa agrupación del pop como Boney M. y aunque fueron víctimas de un caso de explotación del hombre blanco sobre en este caso artistas de color, como por desgracia se sigue repitiendo en nuestros días quienes llevan las de perder son los involucrados de menor representación.

Con todo, el inicio de noviembre fue mucho más alentador en lo musical y particularmente alrededor de verdaderas leyendas del rock como las bandas británicas The Rolling Stones y The Beatles, la primera por haberse convertido con el estreno de su más reciente álbum “Hackney Diamonds” en la única agrupación en estar en los primeros sitios de popularidad en seis décadas consecutivas y la segunda por estrenar “Now and Then”, el último de los temas del cuarteto de Liverpool en el cual colaboraron los fallecidos John Lennon y George Harrison pero que gracias a la Inteligencia Artificial y la remasterizada que el equipo del cineasta Peter Jackson hizo a varios de sus temas clásicos para la serie documental estrenada el año pasado en Disney, finalmente pudo ver la luz a nivel mundial el pasado jueves 2.

