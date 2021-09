POLITICÓN: LEGALMENTE

I. LEGALMENTE

Que miles de haitianos que están en Acuña, de Roberto de los Santos, y Piedras Negras, de Claudio Bres, principalmente, y esperando cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo político, lo más probable es que ahora se queden en el lado mexicano. Resulta que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración en Coahuila, los haitianos no están ilegalmente en México, tienen un permiso temporal que les permite desplazarse libremente, por eso utilizan el transporte foráneo y aunque sienten temor de las corporaciones de seguridad de esta entidad, en realidad los están protegiendo, no acosando.

II. INCONVENIENTE

En este mismo tema de los migrantes haitianos, Marcelo Ebrard dice que no tiene inconveniente en que se queden en México, y por razones humanitarias nadie lo tendría, pero también hay que apoyar económicamente a los municipios, no sólo darles ánimos. Los migrantes, ya sea de Haití o de Centroamérica, que son los más numerosos, requieren de lugares donde pasar la noche, comida, medicamentos, revisiones médicas, en fin, no acabaríamos.

III. ¿Y LAS NUECES?

¿Alguien sabe si Santiago Nieto ya dejó el ruido y empezó a dar nueces? La pregunta viene a cuento porque de repente se le apagó el entusiasmo de las investigaciones -coincide con el cierre de la etapa electoral de este año-, y ahora anda tras artistas como Gloria Trevi, a quien junto con su esposo, habrían evadido el pago de impuestos. El caso es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho mucho ruido y pocas nueces, sobre todo de nogales gordos. Nomás está con meterle lupa a líderes y ex líderes sindicales, ex gobernadores, ex alcaldes, prósperos empresarios ligados al poder, y ya, listo, tiene material para ocuparse el resto del sexenio.

IV. TRABAJO COMPARTIDO

La vacunación en la región Sureste va fluyendo. Sin embargo, sí es necesario que la delegación de la Secretaría del Bienestar, de Reyes Flores, y Salud, del cirujano Roberto Bernal, lleven un control más estricto, porque a gente de 40 a 49 años vacunada con Pfizer, se le pasó el tiempo idóneo para recibir la segunda dosis. ¿Cuándo hay trabajo compartido las culpas se reparten igual? Es pregunta.

V. ASESORÍAS JURÍDICAS

Que hay legisladores locales de la región Laguna, quienes están preparando un programa de asesorías jurídicas para padres de familia que deseen tramitar amparos a hijos menores de edad, a fin de obtener la vacuna. Es una buena forma de apoyar a la población. Si bien aquí en Coahuila, Reyes Flores ha dicho que sí se vacunará a quienes tramitaron amparo, no han resuelto ni él, ni Hugo López-Gatell, si dentro del programa nacional de vacunación contra el COVID-19 habrá una jornada particular para todo el país, para menores de más de 12 años de edad, quienes tienen el visto bueno de Cofepris para obtener la vacuna Pfizer. Por lo pronto el amparo es el único medio efectivo.

VI. TERRORISMO

Tras el ataque en un restaurante de Salamanca, en Guanajuato, no fueron pocas las voces que insistieron en que la estrategia en materia de seguridad parece no ir por el camino correcto. Si bien Guanajuato ha sido el caso más extremo de violencia, los grupos del crimen organizado siguen teniendo fuerte influencia en varias entidades, incluso funcionarios de EU han señalado que el crimen controla más del 30% del territorio. ¿Qué se necesitará para que el gobierno federal se dé cuenta que “los abrazos no balazos” no están funcionando?

VII. ANTICORRUPCIÓN

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de Coahuila cerró la convocatoria para renovar el puesto de un integrante en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Este año concluye la función del presidente del Consejo, Juan Adolfo Von Bertrab. Hay 14 tiradores a la silla de consejero, pero se ve poca participación de ciudadanos fuera de los municipios grandes. El grueso de los integrantes es de Saltillo y Torreón, y sólo un participante de Arteaga, pero hasta ahí. Por tercera ocasión se registró Miguel Monroy, director de Coparmex, y quien ha colaborado, aún fuera del Consejo, para desarrollar la estrategia de la política anticorrupción.

VIII. VAQUEROS TEXANOS

Las imágenes de vaqueros texanos a caballo lazando a indefensos haitianos le están dando la vuelta al mundo. ¿Este es el sueño americano? Más bien es una pesadilla para muchos. Joe Biden y Greg Abbott, presidente de Estados Unidos y gobernador de Texas, se defienden de una “invasión”, pero teniendo recursos no se valen del diálogo y el respeto a los derechos humanos.

IX. FAJARON PANTALONES

En Ramos Arizpe el alcalde Chema Morales, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González, y el tesorero, Jorge Soto, se amarraron los pantalones y mandaron a volar a la empresa regiomontana NL Technologies, la cual se encargaría de alumbrado público, pago a CFE y cámaras de videovigilancia, además de Wifi, pero no pudo con el paquete. Ante el incumplimiento del contrato firmado en la era de Ricardo Aguirre no se tuvo otra opción más que retirarle el compromiso. Ramos Arizpe no se merece una empresa “patito”, mucho menos que el municipio esté absorbiendo costos adicionales, porque cuando cortaron la energía eléctrica del alumbrado público por falta de pago, el ayuntamiento salió a liquidar.