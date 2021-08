I. Atención al campo

No sólo el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, José Luis López, ha ‘retratado’ la situación de carencia en el campo por la falta de programas y recursos federales, que ya no llegan. Ayer el alcalde de Ramos Arizpe, Chema Morales, también hizo énfasis en los programas concurrentes en los cuales aportan la Federación, Estado y municipios para proyectos productivos. En salud ha impactado la falta de Prospera y Seguro Popular, mientras que en obras los municipios y los campesinos han tenido que hacer equipo para hacer bordos, mejorar represas y otras inversiones que antes hacía la Federación. Ya ni gritar auxilio es bueno, no escuchan.

II. Conectividad

En eso de la conectividad vía aérea hay buenas nuevas. Ahora hay un vuelo que sale de Monterrey, llega a Torreón y enseguida cruza la frontera para llegar a McAllen, Texas, Estados Unidos. Es un buen puente aéreo, no sólo turístico, sino de negocios. Pero cuentan que los que se pusieron ‘celosones’ fueron los empresarios y ejecutivos que radican en la región Sureste. Aquí Aeromar de repente da señales de vida, pero...

III. Tercera ola

Dado que el período vacacional apenas empieza y el incremento en casos de COVID-19 se está dando en personas que llegan a Coahuila luego de visitar otras entidades, la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, emitió recomendaciones. La principal es si no hay necesidad, no viajar, revisar que los estados a donde acudan no estén en semáforo amarillo o naranja, porque hay más riesgo de contagio. Pero en caso de hacerlo usar el cubrebocas, medidas sanitarias de gel antibacterial y sana distancia, además de no visitar lugares con poca ventilación y muy concurridos. La Mesa de la Salud de La Laguna ha sugerido que al regresar se queden en casa y se hagan la prueba, para descartar contagio y no propagar el virus con amigos y familiares.

IV. PRIVILEGIOS

Hablando de la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, cuentan que el estira y afloja con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) estuvo muy duro en eso de las plazas y los recursos. Tuvieron que hacer reacomodo de gente, despidos de personas con contrato y en algunos casos dejar de pagar compensaciones. Algunos opinan que con haber quitado privilegios a la gente de La Laguna hubiera bastado.

V. La sucesión

Así como a nivel nacional los morenos entraron en la dinámica de la sucesión presidencial -cual pez en anzuelo-, también en Coahuila los del Movimiento de Regeneración Nacional empiezan a moverse para llegar en el mejor momento antes del 2023. La lista es obvia: Armando Guadiana en primer lugar, y no por preferencia, eso sólo el tiempo lo dirá, sino porque fue el primero en levantar la mano. De ahí en adelante hay una larga lista: Luis Fernando Salazar, Reyes Flores, Claudio Bres, Tania Flores, y algunos ven hasta Lenin Pérez metido en la grilla de selección, porque ahora que se quede sin partido, no le va a quedar de otra más que firmar su afiliación al partido que un día desprecio.

VI. GABINETE

En Palacio de Gobierno se reunió el Gabinete Legal con el gobernador Miguel Riquelme. Se analizó la primera mitad del año desde diversos aspectos: la reactivación, salud, educación, en fin, los temas que han dominado la agenda estatal. Pero además se empezó a hacer énfasis en redoblar esfuerzos para la segunda mitad. Hasta el Cuarto Informe de Gobierno fue tema en esa reunión.

VII. NO INTERESA

Por más ganas que le andan echando en el INE, de Lorenzo Córdova, a nivel nacional y en Coahuila el Vocal Ejecutivo, José Luis Vázquez, la mentada Consulta Popular del 1 de agosto nomás no prende. No llama la atención acudir a las urnas a decir sí o no, cuando la autoridad tiene todas las facultades para emprender acciones legales contra ex funcionarios públicos, sean ex presidentes, o de cualquier rango. Además ha permeado entre la población que es un gasto excesivo, millonario, y además innecesario. Hay otras prioridades, sobre todo en el Sector Salud: el medicamento para personas con cáncer, más atención a la pandemia, y la reactivación económica.

VIII. PICO DE CERA

Que los socios de la Sociedad Mutualista “Manuel Acuña” andan como nómadas de un lado para otro buscando respuestas, pero por más que tocan puertas nadie les abre. Quieren saber la situación actual de las denuncias de los socios contra los ex presidentes -que dicen- los despojaron de las instalaciones. Sin embargo Gerardo Márquez, fiscal General, se mantiene firme: pico de cera.

iX. SINSUSTENTO

A quien le dieron duro y casi definitivo revés fue a la diputada federal de Morena, Melba Farías. Impugnó la elección del Distrito 03 de Monclova y pretendía no sólo castigo, sino anular los comicios. Pero la demanda que presentó era de primaria, porque argumentaba la diferencia entre el PREP y el cómputo final. El PREP no tiene ninguna validez oficial, es sólo informativa. Además alegaba que Cristina Amezcua, la ganadora por el PRI, rebasó el tope de gastos de campaña, pero no presentó pruebas contundentes. Ni modo: Melba volverá a los mercados sobre ruedas a partir de septiembre cuando termine su legislatura.