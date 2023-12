POLITICÓN: A Eruviel Ávila le dicen ‘el arrepentido’

I. LABORAL

Mientras autoridades judiciales deciden si le echan el guante también a Leocadio Hernández junior, y también llevarlo al penal con su padre, en Piedras Negras siguen los dolores de cabeza con la empresa Fujikura Automotive México. Resulta que hay una queja en Estados Unidos porque esta compañía no garantiza la libertad de asociación y negociación colectiva de sus trabajadores. El lío tiene también metidos a sindicatos del vecino país, que han intentado entrar desde hace varios años. La Secretaría del Trabajo federal de Marath Bolaños deberá conducir una revisión de todo e informar a la comisión del T-MEC que lleva el caso. Veremos.

II. DOS AL HILO

Dicen en la política que ya cuando dos candidaturas al hilo no se cumplen, lo mejor es tomar un respiro, agarrar lo que se ofrece, o de plano, llegarle a la banca un rato. Aunque hay excepciones como Luis Fernando Salazar, que ya llevaba dos al hilo. Pero algunos calefactos no entienden, pasan de un discurso de gobernador a senador con una facilidad tremenda, ¿ahora, qué, van a querer una diputación federal, una alcaldía? El chiste es vivir del erario.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Quién ejecutará la operación cicatriz en Morena Coahuila?

III. LIGEREZAS

El que anda muy arrepentido por haber hablado de mal de Claudia Sheinbaum hace seis años es el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien junto con otros priistas -a quienes se les había dado todo-, formó una dizque alianza progresista para insertarse en el grupo de la aspirante de Morena a la Presidencia. Lo cierto es que es muy fácil decir que se equivocó, que fue porque no la conocía, y que habló a la ligera. ¡Vaya ligerezas de la política! El caso es que hay dos focos amarillos encendidos, uno debe ser en Morena por el mal que le aqueja, la llegada de arribistas, y en el PRI, porque algo pasa desde la llegada de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional. Es como decía el personaje “Quico”, a nadie le simpatiza.

IV. NUEVOS AIRES

Esta vez no hay que hacer otra vez falsas esperanzas, porque Alonso Ancira nomás no se va. Sí se dice que consiguió un crédito para echar a andar de nuevo a Altos Hornos de México, pero mientras no le pague al gobierno federal, no dejarán de perseguirlo y bloquearlo. Lo mejor es buscar nuevos aires en el caso de los obreros que están llegando a Saltillo, específicamente al proyecto de Deacero y otras empresas.

V. DECISIONES

Ya estaba decidido, pero la que mejor tomó la decisión de Morena respecto a enviar a Cecilia Guadiana con Luis Fernando Salazar cómo fórmula al Senado, fue Tania Flores. Ahora está enfocada a su municipio. Le queda un año para saldar pendientes, que son muchos, por las cuentas siguen en veremos y le pueden dar un fuerte dolor de cabeza más adelante. El caso es que no habrá disputa entre Antonio y Tania, aunque se les ve poco juntos. El diputado plurinominal por el PT viene pronto a Saltillo a rendir protesta y asume la curul. En tanto también se cierra la legislatura de la que Tania era parte, y que dejó para irse de alcaldesa.

VI. CIUDADANÍA

Así como acá en Coahuila los guerrerenses consiguieron quedarse como ciudadanos de estas tierras, allá en Nuevo León, Mariana Rodríguez asombrosamente consiguió también que la admitieran como residente de Monterrey, aunque sea totalmente San Pedro, para tirarle a la alcaldía y suceder a Colosio Junior por Movimiento Ciudadano. A ver si esta si les cuaja.

VII. CONSECUENCIAS

El gobierno federal está empezando a enviar a los migrantes que llegaron a Piedras Negras de regreso en avión. No se puede estar así, llegan y hay que regresarlos, pero cuando hubo consecuencias económicas. Se reanudaron también las operaciones ferroviarias. Recién acaba de estar Francisco Garduño, todavía director del Instituto Nacional de Migración (INM) y se emprendieron acciones. ¿Se necesita la presencia de autoridades para que el Instituto cumpla su función? También habría que jalarle las orejas a la Guardia Nacional y otras instituciones del sur, por donde están llegando los migrantes, atravesando todo el país.

VIII. SESIÓN

Que está establecido horario para la toma de posesión de los nuevos diputados locales en el Congreso estatal. Será justo al mediodía, en el recinto oficial del bulevar Francisco Coss, en Saltillo. Dará la bienvenida Luz Elena Morales a los nuevos inquilinos, a quienes se les está pidiendo estar un poco antes con atuendo formal. Son pocos los asientos del Palacio de Sesiones, de tal manera que esta vez estará a reventar.

IX. FOTO PA’L ‘FEIS’

Hasta foto pa’l “feis” hubo. La rivalidad en la tribuna quedó de lado. Los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias se despidieron, porque la legislatura, tan, tan. Eduardo Olmos reconoció el trabajo no sólo de sus compañeros de otras bancadas, sino también de todo el personal que está detrás de cada legislador, haciendo posibles los puntos de acuerdo e iniciativas que se dictaminan. En realidad no se vio encono, se dieron la mano con bastante madurez tricolores, morenos, udecistas y demás, falta uno que otro “grinch”. Se destacó en la despedida la mayoría de mujeres durante la legislatura, y el año próximo aun más como presidenta de Junta de Gobierno.