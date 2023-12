POLITICÓN: ¿Quién ejecutará la operación cicatriz en Morena Coahuila?

I. PIERDE GANANDO

Al que se le ha visto muy triste en estos días es al diputado pluri, que representa a los grupos vulnerables de Coahuila en el Congreso estatal, Alberto Hurtado, ya que se le esfumó el querer ser coordinador de la bancada del grupo parlamentario del partido que representa al presidente AMLO, quedó ahí una mujer. Pero por otro lado, anda contento porque será el tesorero de la campaña de Cecilia Guadiana por la Senaduría, algo que se acaba de anunciar apenas el miércoles por Mario Delgado, para sorpresa de todos. Ya ven que con el senador Armando Guadiana le fue tan bien que hasta le alcanzó para ser empresario constructor.

II. REGISTRO

El líder de Cristo Vive, Eduardo Pacheco, se registró ante el IEC como candidato independiente a la alcaldía de Saltillo en el 2024. Un intento más, hasta ahora el único que ha tenido frutos de eso es Alfonso Danao de la Peña, porque le tiró a la alcaldía y terminó como regidor. El caso es que podría considerarse ministro de culto religioso, pero aun así se arriesgó a buscar el cargo.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: PRI Coahuila toma todo en el Congreso, mientras Morena sólo pataleó

III. PUNTO DÉBIL

El hecho de que desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se avale y se difunda una lista de quienes serán los candidatos, cuando rindan la protesta estatutaria, pone a los elegidos en un supuesto. Ese supuesto les impide ahora realizar algunas cosas, como difundir su imagen de manera indiscriminada, como lo hace Luis Fernando Salazar, y Cecilia Guadiana en menor medida, pero además le bajó más de tres rayitas. El caso es que aquí el INE de José Luis Vázquez y a quien le corresponde porque ahí se hacen bolas, debe revisar el tema de los espectaculares de Salazar. Si bien, como alega, no fueron publicados por él, sí contienen su imagen, y ya deben contabilizarse para su futura campaña. Recordemos que ese fue el punto débil por el cual no pudo llegar a la candidatura de Torreón.

IV. ENCUESTADORAS PATITO

Rubén Moreira es uno de los principales impulsores de una reglamentación para aniquilar a las encuestadoras “patito” que brotan en épocas electorales y entregan a veces resultados que están muy de acuerdo con el contratante. La idea es primero empadronarse y hacerlas cumplir una serie de normas, para que nadie se brinque las trancas y blindar a la ciudadanía de encuestas fantasmas.

V. DOS ALIANZAS

En la segunda quincena de diciembre de este 2023 se han publicado varias encuestas más que hacían ver que la preferencia de los morenistas es Luis Fernando Salazar. Lo extraño es que no aparece Ricardo Mejía por ningún lado, pero sí Evaristo Lenin Pérez y Antonio Attolini. De las mujeres algunas encuestas coinciden en Cecilia Guadiana, incluso aparece en las listas Eva Galaz. En el lado del PRI por los hombres están Miguel Riquelme, Guillermo Anaya y Enrique Martínez, mientras que de las mujeres encabezan María Bárbara Cepeda, Hilda Flores y Verónica Martínez. Son preferencias de la gente en las alianzas definidas y con miras al 2024.

VI. OTROS TIEMPOS

Todos en La Laguna deben recordar aquella reunión del ex presidente Felipe Calderón en Torreón, organizada por la dupla Anaya-Salazar. Eran inseparables, hasta que uno le ganó al otro la candidatura a gobernador. Calderón tuvo ahí a grandes aliados, pero Luis Fernando Salazar después renegó de él, porque lo culpó en mucho de la decisión de enviar a Memo por la gubernatura de Coahuila. Eran otros tiempos, el PAN era fuerte y ellos las figuras visibles en La Laguna. Hoy todo es diferente.

VIII. BUENA RELACIÓN

Ya lo había anticipado Manolo Jiménez en campaña y tras ganar la elección: que buscaría una relación sana con el gobierno federal con el único objetivo del bienestar de los coahuilenses. Por eso no fue raro que ayer, tras su primer encuentro -como gobernador de Coahuila- con el presidente Andrés Manuel López Obrador , en la inauguración de la primera etapa del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, Manolo señalara que se privilegiará el trabajo en equipo con el gobierno federal. Jiménez está por cumplir su primer mes como gobernador de Coahuila y ya estrechó lazos con López Obrador, por lo que se augura una buena relación entre ambos.

VIII. TARDE

Ya para qué. Que Claudia Sheinbaum sí violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al hablar a favor de Armando Guadiana, en la pasada contienda a la gubernatura, eso determinó la Sala Especial del Tribunal Electoral federal. En realidad son sentencias que llegan demasiado tarde y no abonan a un proceso.

IX. CICATRIZ

Lo que no se ve en Morena es quién puede ahora establecer la operación “Cicatriz Dos Mejorada”. Porque la primera todavía no cuaja. Ya no metan en eso a Diego del Bosque, suficiente tiene con otros pleitos. Janecarlo Lozano ahorita más bien trae traje de villano, y a Tanech Sánchez denlo por muerto desde que su esposa se decidió a ser candidata también en La Laguna, lo que le resta la poquísima credibilidad que pudo haber tenido. Ni Fernando, ni Cecilia pueden llamar a la unión, arriesgan el pellejo, sería algo así como un rudo en el cuadrilátero pidiendo clemencia. Tampoco pueden meter a Antonio Attolini porque aprovecharía para sus ventas, dicen.