POLITICÓN: AGARRÓN

I. AGARRÓN

Buen agarrón se dieron ayer las dos diputadas de Morena en el Congreso Local. Tania Flores y Lizbeth Ogazón se sacaron trapitos al sol en una discusión en tribuna. El resto de los legisladores se quedaron con cara de “what?”, porque revivieron la división que había en el grupo parlamentario de la anterior legislatura, el cual terminó desintegrándose. ¿Pasará lo mismo? Lo que más dolió -dicen los que vieron la transmisión en vivo y los que pudieron estar presentes- fue que a Ogazón le dijeron que no sabía ni lo que era una elección, porque ella llegó por la vía plurinominal. Total que en Morena no se ponen de acuerdo ni ellos o ellas, mejor dicho.

II. EL FONDO DEL PLEITO

Pero hay quienes aseguran doble contra sencillo que el pleito entre Tania Flores y Lizbeth Ogazón trae mucho fondo. Como contexto le diremos que Tania declaró que Reyes Flores ya se iba, y reconoció que a Coahuila le falta más atención. Días después Reyes apareció en la inauguración de la casa de gestión de Lizbeth. Además a Tania la perfilan algunos grupos como una posible candidata a la gubernatura, en caso de que Morena tenga que postular a una mujer, mientras Ogazón ahora lucha para que le toque algo a su marido, quien perdió la elección en Ramos Arizpe.

III. CRÍTICA ABIERTA

A Marcelo Torres no le importa estar protegido por el fuero de diputado local o federal, igual sigue de manera abierta descobijando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recientemente Marcelo -quien por cierto fue a General Cepeda a despedir a Juan Salas como alcalde-, colocó un video en el cual habla sobre cómo México descendió de manera estrepitosa en competitividad a nivel mundial. ¿Qué significa? Que cada vez el país resulta menos atractivo para las inversiones extranjeras. El fondo es la falta de estado de derecho por los cambios que promueve AMLO, y su poca oferta hacia los inversionistas, quienes ven arriesgado, al menos los próximos tres años venir a traer su capital, y menos en el sector energético.

IV. REUNIÓN

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sorprendió ayer a algunos sectores de la clase política al compartir una fotografía con Adán Augusto López, para más señas el nuevo secretario de Gobernación. Luego de meses de confrontación con la 4T, el mandatario tamaulipeco se reunió con López, señalando que habían acordado fortalecer el diálogo y trabajar en coordinación por la seguridad. ¿Será que ya le dieron vuelta a la hoja a la investigación contra el tamaulipeco?

V. A ZACATECAS

El asunto del conflicto por tierras en el derecho de vía para ampliar la carretera a Zacatecas está en un punto en el que todo mundo se come las uñas de nervios. La familia afectada, Los Cepeda, dicen que son los dueños del terreno por donde se va a ampliar, pero la SCT, en tiempos de Fidencio Elpidio Valdez, le pagó la liberación a los ejidatarios de Buenavista (La Angostura). Todo hace indicar que alguien hizo mal la chamba y no investigó a fondo, y aquí podría estar involucrada la Reforma Agraria o bien alguna otra dependencia federal que avaló el pago a quienes -según los afectados- no son los dueños. Total que la carretera no avanza, y es urgente que se destrabe el conflicto.

VI. VACUNACIÓN A MENORES

Allá en Piedras Negras, de Claudio Bres, Coahuila dio un avance en la vacunación, porque se aplicó la vacuna a menores de 12 a 18 años de edad con el apoyo de la secretaria de Salud de Roberto Bernal y la gestión del gobernador Miguel Riquelme. El avance es porque al contar con una población vacunada en la frontera será más rápida la reapertura de los cruces fronterizos.

VII. SORPRENDEN

El trabajo del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna siempre sorprende. Marco Zamarripa, el presidente, presentó ayer la plataforma Karewa -así se puede buscar en internet-, en la cual se pueden consultar desde contratos, compras, proveedores y método de asignación de la compra -directa, licitación o por invitación-, además de montos y todo el detalle de cómo se gasta en los municipios de Torreón, de Jorge Zermeño, y Matamoros, de Horacio Piña. Es cierto que la Ley de Transparencia en Coahuila obliga a todos los municipios a hacer pública esa información, pero en muchas ocasiones se dificulta encontrarla porque no hay un esquema obligatorio, además no todo está en la web, y en este caso hay más información que la que pide el ICAI.

VIII. REANUDAR CLASES

Que en el municipio chilero el Ayuntamiento que encabeza Chema Morales reanudó el programa Escuelas al 50, un programa que obviamente estaba detenido por dos motivos: no había clases, y dos, también hubo elecciones. El caso es que este programa se reactivó para apoyar a los planteles de educación básica con material y equipo. Ya a los profesores y maestros les toca aplicar el protocolo, llevar cubrebocas y reanudar clases.

IX. SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

Si bien es cierto que una empresa de traslado de pasajeros vía aplicación de teléfono inteligente ya se regularizó ante la Subsecretaría del Transporte de Rodolfo Navarro. Surgieron muchas más no sólo con la pandemia, sino después de que vieron que aquí nomás no pasa nada si se incumple la Ley. Además hasta los mismos taxistas con concesión prefirieron lanzar sus propias aplicaciones, y ahí la Ley se queda corta, porque no contempla esa posibilidad. Aquí quedan dos sopas: agarrar al toro por los cuernos y poner mano dura con todas las aplicaciones que no cumplan, pero también con los taxis de concesión que se quieran pasar de listos. Si en otras áreas la seguridad es prioridad, en el transporte también lo debe ser.