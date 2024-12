POLITICÓN: Amargan Navidad a Attolini, lo desairan como presidente de la Mesa Directiva en Coahuila

I. SIN CHISTAR

Pues al final fue mero trámite la última sesión del año del Poder Legislativo de Coahuila. O esa es la impresión que se llevará cualquiera que vea en YouTube el video que contiene la transmisión realizada a través de la cuenta oficial del Congreso (si logra ubicarlo, porque por alguna razón está mal etiquetado). Y es que en menos de una hora se desahogó el orden día y sin discusión alguna. Conviene saber, sin embargo, que ello ocurrió luego de romperse el récord en el tiempo de retraso con el cual ha iniciado una sesión: más de dos horas. ¿Cuál fue la razón del retraso? El rechazo a la propuesta de que Antonio Attolini asumiera la presidencia de la mesa directiva.

II. SI NO LES GUSTA...

¿Y en qué se consumió todo ese tiempo? Esencialmente en la bizarra discusión sostenida por los cinco integrantes de la bancada morenista que, ha quedado claro, no tienen arrestos −ni tablas, ni estrategia−, ni siquiera para sostener sus propios acuerdos, pues aunque el jueves pasado habían votado que su propuesta para presidir la mesa directiva fuera el histriónico lagunero, bastó que les ordenaran... ¡perdón!, les sugirieran que pusieran otro nombre sobre la mesa para que lo hicieran de inmediato.

TE PUEDE INTERESAR: Niegan a Antonio Attolini presidencia de Mesa Directiva del Congreso de Coahuila

III. SOLEDAD

Lo de ayer ha dejado claras dos cosas: por un lado, que la bancada encabezada por Magaly Hernández Aguirre no sabe, no quiere o no puede −o todo junto− ser oposición de verdad, pues ni siquiera son capaces de darse cuenta cuando les humillan en público y, por el otro, que Attolini es el político más solitario de Coahuila. Y es que la amarga Navidad que está viviendo en estos momentos debe agradecérsela, sobre todo, a sus propios compañeros de partido que no tuvieron empacho −ni dudas− a la hora de sacrificarlo, algo que, visto con detenimiento, incluso tiene visos de venganza.

IV. ¿QUÉ ES LA LIBERTAD?

Los morenistas dirán, sin duda, que lo importante es que ellos tendrán la Presidencia de la Mesa Directiva durante 2025, lo cual es verdad, pues quien se sentará en la silla central del presídium será Delia Aurora Hernández Alvarado , pero no es menos cierto que ello ocurrió porque la “decisión” se les impuso desde fuera y ellos aceptaron dócilmente desoír uno de los principales consejos de su líder supremo, López Obrador, quien les ha recomendado asumir “la arrogancia de sentirse libres”.

V. MUJER AL RELEVO

Siguiendo con las quinielas de nombres de quienes podrían integrarse al equipo de Javier Díaz a partir del 1 de enero próximo, nos dicen que a la Secretaría del Ayuntamiento llegaría al relevo una mujer y que la lista de posibles sustitutas de Carlos Estrada Flores es encabezada por la actual presidenta de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila A.C., Rebeca Boone Villarreal. De concretarse la designación, Boone se uniría a la muy corta lista de mujeres que han ocupado dicha posición en la historia de la ciudad.

VI. CORTA LISTA

Isidro López Villarreal es quien más recientemente escogió a una representante del género femenino para la posición: María Alicia García Narro, quien lamentablemente falleció en 2021. Otra mujer que también ocupó el cargo fue María Enriqueta de Alba Campos , aunque solamente estuvo una porción del período de la administración. Una más que se desempeñó en la posición, aunque sólo como encargada del despacho, fue Diana Carolina Castillo Díaz.

VII. OPOSICIÓN EN TORREÓN

Los regidores de la cuatroté en Torreón afinan detalles para consolidar una postura de oposición al segundo gobierno de Román Cepeda , a partir del primer día de enero. Luis Ortiz −del PT− y Zazil Pacheco y Ariana Cervantes −de Morena −, esta última considerada la líder moral del grupo, son quienes integran el contingente. Antes de la instalación del Cabildo, dicen, enfrentan dos prioridades: distanciarse del diputado Antonio Attolini , a quien consideran más aliado del gobierno estatal que de su propio partido, y definir una agenda independiente. Todos aseguran estar preparados para consolidar su rol como oposición efectiva...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Rezago en control y confianza: 900 policías en Coahuila aún sin actualizarse

VIII. PRETENSIÓN Y RESISTENCIA

Sin embargo, a decir de los conocedores, los regidores de oposición enfrentan tensiones internas, pues Shamir Fernández y su esposa, Pily, buscan posicionarse como jefes políticos de la bancada. Shamir, quien presume estar cerca de conseguir −para él y su esposa− delegaciones federales importantes, ha intentado influir con instrucciones directas, pero su actitud ha generado molestia. Los ediles parecen resistirse a aceptar ese liderazgo impuesto y buscan mantener su autonomía en el próximo Cabildo.

IX. ALISTA INICIO Y PLANEA SEGURIDAD