POLITICÓN: AMLO, tan lento como habla

I. RETRASADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador actúa como habla, lento. Apenas se anda deslindando de Ricardo Mejía, candidato del PT a la gubernatura, a una semana de que concluyan las campañas electorales. Reiteró que se fue sin decir adiós -y gracias- de su gabinete, y que no debe utilizar su imagen para hacer proselitismo en esta entidad. Quizás AMLO tenga otros datos, pero las campañas iniciaron en el estado el pasado 2 de abril de 2023. Nadie entiende por qué hasta ahora hace una aclaración que debió hacer hace más de mes y medio. La declaración presidencial debe tomarse en el contexto de la futura alianza de Morena con PT y PVEM, rumbo al 2024, y eso no es bueno para los rojillos.

II. ENCUESTAS TELEFÓNICAS

En las encuestas que se están haciendo vía telefónica, las últimas quizás, están preguntando no sólo las preferencias electorales, sino también si votarían por algún candidato en caso de que se dieran las declaraciones de los tres aspirantes que van en segundo, tercero y cuarto lugar. ¿A quién le sirve este dato? Y dos, ¿serán encuestas avaladas por el IEC de Rodrigo Paredes?

III. SIN RECETAS AL 100

La bodega incendiada, en la cual el IMSS de Coahuila resguardaba sus medicamentos, sigue todavía con las huellas del siniestro. Parece que el tiempo se detuvo ahí, ¿será por investigaciones que no la han terminado de derrumbar? Lo cierto en todo este sospechoso incendio es que el Seguro Social de Leopoldo Santillán ni para atrás ni para adelante en el abasto de medicamentos. Un día sí y el otro también hay quejas de que las recetas no se están surtiendo al 100 por ciento. Si tiene esto relación o no con el incendio de la bodega, ya debería ser segundo término, porque ha pasado el tiempo suficiente como para tomar medidas. Cada semana, jueves y viernes, se reparten medicamentos en las clínicas, pero como llegan se terminan.

IV. CORCHOLATÓMETRO

Que siempre sí viene Marcelo Ebrard, y su visita será a Saltillo, para apuntalar la campaña de Armando Guadiana. El canciller reflexionó sobre su presencia y sabe que el “corcholatómetro” no se mueve solo, hay que ponerse para la foto. A ver qué dice el INE de Guadalupe Taddei sobre estas visitas de los presidenciables de Morena, que no obstante que sólo sonríen y no dan declaraciones, los consejeros pueden debatir si es o no correcta su intromisión en un proceso electoral.

V. EL ACTIVISTA

Dicen que ni cuando andaba en campaña -y era miembro del PRI- se mostró tan interesado en el triunfo del tricolor el ex gobernador Rogelio Montemayor. Ahora, a través de Ciudadanía por Coahuila, está haciéndole al activista. Si bien no hay un llamado directo al voto a favor del tricolor, lo que sí hace Montemayor Seguy y otros integrantes de la organización es ir contra Morena. “No nos convirtamos en Zacatecas, Michoacán o Baja California”, es la frase principal de la propaganda que se paga en redes sociales. Montemayor está en el Clúster de Energía, y quizás algunos partidos lo tomen con un conflicto de intereses por jugar con doble cachucha.

VI. ¿TODOS O SÓLO UNO?

¿Cómo debe interpretarse la acusación de Rubén Moreira hacia Dante Delgado, acusándolo de “narco”? Al igual que con el PT, hay un señalamiento, pero no una denuncia formal. Pero además, y de acuerdo con todo lo que ha planteado Rubén con anterioridad para que se ponga el ojo en el dinero de las campañas y no se contamine con dinero de la delincuencia: ¿debemos entender que el Movimiento Ciudadano en Coahuila también tiene cola que le pisen? Hablen claro.

VII. INSISTENCIA

Hasta el súper chapulinazo Ramón Díaz Ávila firmó una petición del PT de Ricardo Anaya, dirigida a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para que sea la Guardia Nacional la que vigile el proceso y la cadena de custodia de las boletas electorales en Coahuila. Los petistas insisten en ir contra el Consejo General del IEC de Rodrigo Paredes, que decidió que fuera la Policía Estatal la encargada de realizar los operativos de vigilancia de la jornada electoral y de las bodegas de resguardo. La decisión del IEC es lo más normal del mundo, pero como los rojillos quieren meterle ruido a todo, buscan que sea la autoridad federal la que vigile. Con tanta insistencia dan en qué pensar. Si saben algo será mejor que salga del ronco pecho de su candidato.

VIII. CHAPULINAZO

Y ya que tocamos el tema del chapulinazo Ramón Díaz, le diremos que este personaje que ha vivido del PT tiene una triste historia en Coahuila, en donde fue diputado local -pluri, obvio-, luego candidato a gobernador, y en Nuevo León también se lanzó para algunos puestos, pero ahora anda de diputado local en Veracruz. Por eso no es de extrañarse que el PT tenga perfiles como el de su candidato a gobernador y otros, todos importados, y ofreciendo la franquicia a cambio de votos para subsistir.

IX. SIN ASOMBROS

Durante los procesos electorales se ha perdido la capacidad de asombro. De repente se ve que un Consejo estatal de un partido se cambia casi por completo a otro -caso Morena y PT con Laila Mtanous-, que un candidato endulza el oído de diputados federales en funciones -Ricardo Mejía a Shamir Fernández-, pero luego ya no lo sigue en el proyecto y le jura lealtad a otro -Shamir a Armando Guadiana-, en fin. El hecho de que se cambien militantes y ex dirigentes de un partido a otro es cosa de cada proceso. El detalle está en seguirles la huella, porque al cabo de la siguiente elección los veremos con otra camiseta, porque al fin y al cabo son veleta. Se ha intentado regular esta situación, pero no se ha podido, por lo tanto seguirá viéndose el transfuguismo.