POLITICÓN: ‘¡Apacígüense!’, el mensaje para los adelantados a la sucesión en Coahuila

Las aspiraciones tampoco han permanecido tan ocultas. Dentro del grupo que hoy gobierna Coahuila se mencionan con frecuencia al alcalde de Saltillo, Javier Díaz , al Fiscal General Federico Fernández ; a la diputada reelecta Luz Elena Morales ; al ahora senador Gabriel Elizondo ; y, más recientemente, al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal . También aparece Diego Rodríguez, identificado por muchos como el principal estratega político del tricolor. Nadie lo dice de frente... pero tampoco se esfuerzan por ocultarlo.

Algo cambió en la política de Coahuila. En el PRI , hablar de la sucesión durante la primera mitad del mandato de un gobernador solía ser un tema prohibido. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Apenas avanza la primera parte del mandato de Manolo Jiménez y las especulaciones sobre quién buscará sucederlo ya forman parte de las conversaciones políticas. Entre algunos de los apuntados ya empiezan a cruzarse mensajes en columnas, editoriales, redes sociales y hasta en los gestos más discretos. La carrera aún no comienza... pero varios ya están calentando.

III. LA OTRA FILA

La lista no termina ahí. Dentro del PRI también hay quienes, sin formar parte del grupo en el poder, mantienen vivas sus aspiraciones. Ahí aparece el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien nunca ha escondido su interés por competir, y también se menciona a Hilda Flores Escalera, cuyo nombre vuelve cada vez que se habla del futuro -y de paridad-. La política tiene memoria y las aspiraciones también. Lo interesante no es quién levanta la mano... sino quién logra mantenerla arriba cuando llegue la hora de decidir.

IV. APACÍGÜENSE

Desde las cercanías de Palacio Rosa nos aseguran que hay cosas que no cambian. Quien gobierna Coahuila no acostumbra mandar recados en columnas, editoriales ni mensajes entre líneas. Lo suyo, dicen, siempre ha sido hablar de frente. Así que, para todos los adelantados, primero viene el 2027: trabajar, dar resultados y ganar la elección. El 2029 llegará a su tiempo. Mientras tanto, como diría Andrés Manuel López Obrador: “serénense”. Porque, aunque ése no sea el estilo... quien quiera leer un mensaje en estas líneas, está en todo su derecho.

V. SIN VOCACIÓN

Lo dijimos en este mismo espacio: nadie podía esperar que le hicieran caso a la lideresa morenista Ariadna Montiel Reyes cuando convocó a sus correligionarios a demostrar su vocación por la austeridad absteniéndose de acudir a los estadios a ver los partidos del Mundial. Y menos podía esperarse en quienes, en realidad, son “fifís de clóset”. Lo más que podía esperar la lideresa morenistas es que, como ocurrió en su momento con el lagunero Antonio Attolini, no acudieran a un estadio mexicano para ver algún partido.

VI. LO CACHARON

Ahora tocó el turno al alcalde nigropetense, Jacobo Rodríguez, quien fue captado el viernes anterior en el estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde. Ayer circuló un video en el cual el munícipe aparece haciendo lo que mejor sabe hace el morenismo: regalando cosas. En este caso, una cerveza que le obsequió a un aficionado estadounidense, momento que quedó capturado en video y así se supo del viaje del alcalde quien, según se comentó, había informado que realizaría una “gira de trabajo”.