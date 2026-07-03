POLITICÓN: Riquelme reacomoda el tablero del PRI en Torreón y obliga a Morena a recalcular el 2027

I. CAMBIO DE FIRMA A Miguel Ángel Riquelme le bastaron unos minutos para dejar claro que el cambio de oficina era definitivo. Apenas concluyó la sesión solemne de Cabildo, sus redes sociales dejaron atrás el cargo de senador de la República y apareció, de inmediato, el de alcalde de Torreón, acompañado por una imagen con los principales símbolos de la ciudad. No fue un simple ajuste de perfil; fue la primera señal política de una nueva etapa. Después vino el discurso: continuidad, orden, seguridad y resultados. En política, los mensajes también se envían con pequeños detalles. II. MÁS QUE UNA SUSTITUCIÓN El respaldo del gobernador Manolo Jiménez durante la toma de protesta dejó claro que la apuesta iba mucho más allá de cubrir la vacante que dejó la lamentable muerte de Román Alberto Cepeda. Quienes observan la política estatal ven en la llegada de Miguel Ángel Riquelme un movimiento para garantizar estabilidad, fortalecer la unidad y mantener el control político en La Laguna. Algunos vieron únicamente un cambio de alcalde; otros entendieron que también comenzó a reacomodarse el tablero político...

III. EL CÁLCULO La llegada del nuevo alcalde de Torreón no sólo movió las piezas del PRI; también comenzó a mover las del morenismo que todavía preside Diego del Bosque. En los pasillos guindas, después de la paliza electoral que recibieron y del tres a uno en La Laguna durante la pasada elección, ahora con Miguel Ángel Riquelme al frente del municipio, más de uno de quienes ya levantaban la mano para buscar la candidatura en 2027 sacó la calculadora y empezó a hacer cuentas. El panorama ya no luce igual y varios ven una contienda cada vez más cuesta arriba. Habrá que ver si primero logran superar su depresión postraumática y luego encuentran a alguien que quiera entrarle. IV. EL ESPEJO En la llamada Cuarta Transformación, la conversación cambió de tono. El debate ya no parece ser quién quiere las candidaturas, sino quién estará dispuesto a cargar con ellas. Los resultados del pasado proceso electoral cambiaron el ánimo de más de uno y eso empieza a reflejarse en los cálculos internos. En política, las campañas también empiezan frente al espejo. Y cuando la primera pregunta deja de ser “¿puedo ganar?” para convertirse en “¿para qué me meto?”, el problema ya no es el adversario... sino el espejo.

V. LOS CANDADOS Durante años se pensó que al Club Campestre, que actualmente preside José Luis Pérez Arzate, sólo entraban los socios, sus invitados... y la tranquilidad. El martes quedó claro que también intentaron entrar los amigos de lo ajeno. Mientras medio club veía el partido México–Ecuador, una camioneta estuvo a punto de ser abierta en el estacionamiento y sólo la alerta del propio vehículo evitó el robo. El comunicado habla de nuevos controles de acceso; la traducción es más sencilla: alguien entendió que la exclusividad ya no alcanza para espantar a los ladrones. VI. LAS VERSIONES Como era de esperarse, el intento de robo no tardó en convertirse en el tema de conversación en vestidores, terrazas y hasta en las sesiones de vapor. No faltan quienes aseguran que el objetivo no era la camioneta, sino lo que presuntamente podía haber dentro de ella. De ahí en adelante empiezan las especulaciones, los nombres y las historias que suelen crecer más rápido que los hechos. Lo único cierto es que el Club terminó reforzando la seguridad. Y cuando un rumor obliga a cambiar los protocolos, algo debió haber pasado.

VII. TRAEN TAREA Sobre lo comentado ayer en este espacio, en relación con la agenda personal de las consejeras Leticia Bravo Ostos y Layla Miranda Girón, quienes conviven cotidianamente con ellas nos dicen que, además de la Unidad de Paridad e Inclusión, cuya titular temporal renunció recién, la dupla también tiene en la mira a los titulares de Comunicación Social y Transparencia. Quienes encabezan dichas áreas, nos aseguran, resienten la presión que se ejerce para que desalojen sus oficinas y abran paso a “los compromisos” que ya traen atrasados las consejeras. VIII. SE RUMORA... Y no se exagera en lo más mínimo respecto de la intencionalidad de las acciones impulsadas desde las dos consejerías señaladas. De hecho, ya se escucha en los pasillos del órgano comicial el nombre de quien se pretende impulsar para que ocupe la vacante recién generada. Y como se ha comentado en este espacio, se trata de una persona allegada a la dupla lagunera. Será cuestión de horas, afirman los enterados, para que la hipótesis quede plenamente probada.

IX. EL EMBAJADOR Quien terminó haciendo una de las mejores campañas de promoción para Saltillo no fue un funcionario, sino Roberto Carlos. El histórico jugador brasileño no habló de futbol, sino de seguridad. Dijo que aquí se puede caminar con tranquilidad, usar el teléfono en la calle y disfrutar la ciudad sin miedo, algo que comparó con la realidad que vive su país. Para el equipo de seguridad del gobierno estatal y el alcalde Javier Díaz, pocas campañas publicitarias generan tanto impacto como el testimonio espontáneo de una figura mundial. Hay elogios que se compran... y otros que simplemente se ganan.