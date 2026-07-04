POLITICÓN: No solo en Torreón, PRI acomoda el tablero político región por región de cara a las próximas elecciones

Hubo otro comentario que llamó particularmente la atención. Integrantes de Canacintra destacaron la comunicación directa y permanente que existe entre el gobernador y la iniciativa privada. Aseguran que esa relación difícilmente se observa en otras entidades, donde suele existir una mayor distancia entre empresarios y gobierno. ¿Y hablar directamente con el gobernador? Eso, dicen, resulta prácticamente impensable. Quizá por eso no resulte casualidad que la reunión nacional de la Cámara tendrá como sede a nuestra entidad, el próximo mes de octubre.

Nos cuentan que, durante una reunión con empresarios de alto nivel en la Ciudad de México, el gobernador Manolo Jiménez recibió comentarios muy positivos sobre el resultado de la pasada elección local. La obtención de las 16 diputaciones en disputa fue interpretada por varios de ellos como un reflejo de estabilidad política, pero sobre todo de un entorno de seguridad y gobernabilidad. Y como en ese tipo de encuentros los empresarios hablan menos de ideologías y mucho más de condiciones para invertir en la conversación Coahuila salió bien librado.

III. REGIÓN POR REGIÓN

A propósito del comentario publicado sobre la llegada de Miguel Ángel Riquelme a la alcaldía de Torreón, nos detallan un poco más el panorama. Según el análisis que se hace desde el despacho principal de Palacio Rosa, el movimiento no sólo resolvió la sucesión en La Laguna; también terminó de acomodar el tablero político estatal con objetivos electorales muy claros. La región lagunera queda bajo un liderazgo con amplia experiencia; la Sureste mantiene su fortaleza con Javier Díaz; la Centro avanza con Carlos Villarreal y la Carbonífera continúa bajo la operación territorial de Mejora. Así, la próxima elección empezó hace semanas... y, por lo visto, el partido de Carlos Robles tiene el camino definido.

IV. CONTROL

El análisis va todavía más lejos. Aseguran los enterados que el siguiente objetivo ya no es conservar lo que hoy gobierna el PRI, sino recuperar plazas estratégicas. En esa ruta aparece una y otra vez el nombre de Piedras Negras, donde consideran que existen condiciones para ganar y regresar al tricolor la ciudad, mientras que en Acuña la alianza con la UDC sigue siendo una pieza clave del tablero. Hay quienes apenas comienzan a pensar en las candidaturas; otros llevan meses diseñando la elección.

V. LA ESTRATEGIA

En días pasados cuestionábamos en este espacio si, frente a la nueva incertidumbre del T-MEC, Coahuila estaba siendo lo suficientemente agresivo para salir a buscar inversiones o si esperaría a que llegaran solas. Nos comentan que, en Monclova, la respuesta comenzó a construirse desde el primer día de la administración de Carlos Villarreal, en coordinación con el Gobernador. Desde entonces se trabaja en una estrategia -estudio prospectivo- para diversificar la economía de Monclova y atraer nuevas industrias. Incluso, ya se sostuvieron reuniones con cámaras empresariales para presentarles, de manera general, el proyecto que próximamente será dado a conocer.

VI. MÁS ALLÁ DEL T-MEC

Quienes conocen ese proyecto explican que no surgió por la revisión del T-MEC. La prioridad era otra: diversificar la economía de Monclova tras la crisis de AHMSA y abrir una nueva etapa para la Región. Sin embargo, la incertidumbre que hoy rodea al acuerdo comercial terminó por incorporar un nuevo elemento a esa estrategia. La apuesta sigue siendo la misma: anticiparse a los cambios y salir a buscar inversiones, no esperar a que el mercado decida por la ciudad.

VII. ¿LA FOTO O LA GENTE?

Lo ocurrido en Nava difícilmente puede justificarse como un simple error. La coordinadora regional de Mejora, Maricarmen de León Medellín, entregó una andadera a un adulto mayor con ambos pies amputados y todavía difundió el momento en redes sociales como si se tratara de un logro. Más grave que equivocarse de apoyo fue exhibir al beneficiario para presumir una entrega. En la política actual parece que ningún programa social existe si no queda grabado en video. El problema es que, entre tanta fotografía y propaganda, alguien olvidó preguntar cuál era la necesidad real.