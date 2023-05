POLITICÓN: Ciudadanía por Coahuila, mentiras no dice

I. DISGUSTO Y DESCONTENTO

Además del disgusto en el sector inmobiliario, entiéndase notarios, constructoras y derechohabientes del Infonavit, porque todos los trámites están detenidos desde hace dos semanas, en el Registro Público de Mónika Zertuche y Sergio Mier Campos, titular del Instituto Registral y Catastral, hay enojo −y feo− del personal. Resulta que debido a la falla en el servidor, y que esto haya provocado la inoperancia de la institución, les pidieron a los trabajadores no acudir a trabajar y tomarse los días, pero a cuenta de vacaciones. La mayoría de los sindicalizados se rehúsan porque tenían otros planes para los periodos que tradicionalmente se otorgan. Ni cómo llevarle la queja a Rosa Isela Alarcón, titular del SUTSGE, si nunca mueve un dedo.

II. UN GOBIERNO DE EUFEMISMOS

Bien haría la llamada 4T en empezar a llamar las cosas por su nombre, porque los eufemismos no cambian la realidad, como muestra están la inseguridad y la corrupción, las cuales persisten por mucho que se “disfracen”. Cuando Rusia invadió Ucrania, Vladimir Putin lo llamó una “operación militar especial”. El Gobierno Federal ha calificado como una “ocupación temporal” la expropiación de Ferrosur a Grupo México. Ojalá sea así y no el inicio de una oscura época de autoritarismo.

III. NINTENDO

Entre los legisladores locales que −según cuentas del tricolor− dicen van a regresar a su curul, o más bien, ni siquiera se van a ir, está Jesús María Montemayor, a quien allá por la región Carbonífera lo conocen como Chuma Bros. Y es que el diputado local, quien busca la reelección, no deja de lado la talacha electoral, el llamado toca toca, entre otros eventos que va compaginando con la asistencia legislativa. Por lo pronto ya visitó todos los municipios que le tocan, levantó la bandera a cuadros porque ya estuvo en San Juan de Sabinas (Rosita), Sabinas, Nava, Morelos, Allende, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Juárez, además de Progreso y Escobedo, y que está largo el tirón en ese distrito. Por eso el sobrenombre de Chuma Bros, parece un monito de Nintendo.

IV. BOMBERAZO

La CFE de Manuel Bartlett tiene riesgo de que se le acabe el tiempo −el periodo de AMLO− para cumplir con el rescate en la mina 8 de Pasta de Conchos. Por eso, ante los reclamos de las familias de los mineros, el voz-cero de la Comisión, Luis Bravo, anda desesperado como bombero apagando fuegos.

V. DUDAS SIN RESOLVER

A Armando Guadiana le vinieron a apuntalar la campaña las “corcholatas” que juegan para La Grande. Pero todavía es un misterio si vendrán Marcelo Ebrard y Peso Pluma, y es que no es por interés de los coahuilenses que venga el canciller, pero sí curiosidad. Sin embargo, en el caso de Peso Pluma todos están a la expectativa, si como lo dijo el senador con licencia, vendrá el cantante a uno de los cierres regionales o definitivamente la lana ya no le alcanzó para contratarlo, porque después del anuncio rectificó: viene al festejo en caso de que gane el proceso electoral. Total que los morenos y no morenos, seguirán con la duda de si viene el “Carnal” Marcelo y el cantante de moda. La inversión, en el caso del segundo, dicen los enterados, no garantiza el triunfo.

VI. PROMETER NO EMPOBRECE

Se nota que Adán Augusto López también anda en campaña. En Chihuahua, además de darle coscorrón a la gobernadora panista, anunció que sí harán un acueducto del río Pánuco hasta la presa El Cuchillo, en Nuevo León. Se supone que este proyecto está contemplado para que traiga agua también a Coahuila, pero a la 4T ya se le acabó el tiempo.

VII. MANOTAZO EN LA MESA

Los que siguen con la intención de que todo se les acomode en la UAdeC han visto con malos ojos cómo algunos directores se andan adelantando en eso de buscar reflectores. Y es que el horno no está para bollos: primero se paró en seco a la “familia feliz” de Jesús Montalvo y Yazmín Cervantes. Luego, cuando se calmaron las aguas, han surgido otros perfiles, hablamos de hombres y mujeres, que buscan la silla de la oficina principal de la calle de González Lobo. Pero ahora, con eso de que el director del Ateneo Fuente, Josué Garza, también es visto como tirador a lo que caiga, ya nadie sabe si moverse o dejarle los puestos de arriba a los mismos, quienes ahora los repartirán entre sus descendientes y parentela política. Habrá que dar un manotazo en la mesa, no queda de otra.

VIII. ESCUPIR PARA ARRIBA

Casi terminan las campañas y Alfredo Paredes, candidato a diputado local, no metió ni las manos en el pleito con César Flores. La mayor parte del tiempo lo tuvo contra las cuerdas y prefirió no hablar. Eso es extraño, a decir de muchos, porque César también tiene un pasado, y entre los panistas −partido al que perteneció− le saben lo suficiente para bajarlo de la nube, pero eso implicaría escupir para arriba.

IX. ¿QUIÉNES SON?

En redes empezó de nuevo a cobrar fuerza la publicidad de Ciudadanía por Coahuila que, a través de pagos en Facebook e Instagram, se lanzan contra Morena a pocos días de la votación para gobernador en el estado. Si bien ese grupo de ciudadanos no está identificado plenamente en un organigrama en su página de internet, sí tiene un domicilio y presenta varios teléfonos para contacto. Tampoco se señala cuál es su fuente de financiamiento. Si bien hay libertad de expresión en todo el estado, a las autoridades electorales del INE de Guadalupe Taddei y del IEC de Rodrigo Paredes, les debe interesar quién o quiénes están detrás, y si hablar contra un partido en particular es válido en un proceso electoral. Lo único cierto es que mentiras no dicen: “No nos convirtamos en un Zacatecas, Michoacán o Baja California”.