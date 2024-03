POLITICÓN: ¿Cómo le fue a Xóchitl Gálvez en Saltillo?

I. CUMPLIERON

Como era previsible, el priismo coahuilense le montó dos buenos actos de campaña a su abanderada presidencial Xóchitl Gálvez ayer en Saltillo. Tanto el evento con la estructura electoral como el de jóvenes estuvieron llenos y dieron buenas fotos para el álbum. Sólo que no parecieron, sobre todo el primero de ellos, eventos de una alianza de partidos, sino claramente de un solo partido. Allí estuvieron las representantes del PAN y el PRD, Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo, pero no los candidatos a diputados federales del PAN ni, mucho menos, los que eventualmente competirán por las alcaldías.

II. APAPACHADA

Por cierto, en el evento que sostuvo con jóvenes por la tarde, la candidata de oposición -acompañada por Miguel Riquelme y María Bárbara Cepeda- estuvo más que apapachada por los presentes. Además de compartirles su plataforma política, en la que por cierto dijo que pronto anunciará un programa amplio para los jóvenes de México, Gálvez contestó preguntas sobre tres importantes temas que se habían elegido con anticipación: salud, educación y trabajo.

III. SE RESISTE

Dicen los enterados que, aun cuando el diputado petista Tony Flores “está jurado” para no pelear con su hermana en caso de no ser ungido candidato del morenismo a la alcaldía de Múzquiz, el juramento lo hizo mientras mantenía en la espalda una mano con los dedos cruzados y por ello no solo se resiste a aceptar lo que hoy será un hecho -que la candidata será su hermana Tania-, sino que presiona, con todo lo que puede, a la dirigencia local del PT para que agite la bandera de la ruptura con el morenismo coahuilense en caso de que no se les entregue la candidatura que, aseguran, ya había sido “etiquetada” al PT en el convenio de coalición.

IV. ESTÁN PAGADOS

La presión de Tony explicaría el video que ayer difundió en redes sociales Ricardo “El Tigre” Mejía, reprochando a la dirigencia local de Morena el haber suspendido las negociaciones locales, con la intención de que la totalidad de las candidaturas municipales, allí donde pactaron ir juntos, sean de Morena. Pero es justamente lo que ocurrirá al final, se afirma, porque los petistas ya obtuvieron lo que pidieron: la candidatura del distrito 1 y el segundo lugar en la lista pluri de la segunda circunscripción.

V. MUY MODESTOS

No una, ni dos, ni tres, ni diez... ¡sino un total de 100! son las empresas que se encuentran registradas en el domicilio donde dice ubicarse la “empresa líder en el desarrollo y gestión de soluciones de transporte sostenible y logística verde”, como calificó el gobierno de Samuel García a Green Corridors, con la cual supuestamente firmó un convenio para ejecutar una mega inversión de 6 mil millones de dólares. Lo más interesante del asunto es que el domicilio, ubicado al oeste de la carretera 290, a las afueras de Austin, corresponde a una pequeña plaza comercial donde conviven un restaurante de pizzas, un lavado de autos, un local para hacerse las uñas y poco más...

VI. NI SUS LUCES

Para ser el hogar de 100 firmas, entre las cuales se encontraría una capaz de impulsar un proyecto de miles de millones de dólares, uno esperaría encontrarse con un rascacielos de cristal y acero que apantallara por su monumentalidad. En su lugar, más bien parece que la dirección de los nuevos socios del mandatario fosfo-fosfo es un apartado postal porque no les alcanzó ni siquiera para rentar un pequeño local comercial en área céntrica de la capital texana.

VII. OJO

Los que saben leer entre líneas recomiendan revisar con cuidado la lista de agrupaciones a las cuales, el IEC de Rodrigo Paredes dio luz verde el jueves anterior para que prosigan los trámites que les permitirían, eventualmente, convertirse en partido político. En particular, dicen, deben revisarse los casos de “Coahuila Nuevas Ideas A.C.” y de “Joven el Partido de la Gente A.C.“, dos agrupaciones detrás de las cuales se encuentra el mismo personaje. Y no es precisamente el invasor profesional de terrenos disfrazado de líder social, Édgar Puente, sino quien lo financia desde hace años.

VIII. NO CONFIARSE

Y de temas electorales hablando, dicen quienes tuvieron la oportunidad de revisar los expedientes, que no debe perderse de vista al futuro candidato independiente a la alcaldía de San Pedro, Julio César de la Cruz Corpus, pues llamó la atención el orden y la pulcritud con la cual presentó sus documentos y realizó todo el proceso para acceder a la boleta. En una de esas, aunque no parezca muy conocido, resulta que trae detrás un respaldo que podría meterle un susto a las candidaturas partidistas.

IX. SERVIDOS

El abogado Miguel Ontiveros Alonso, integrante del despacho Ontiveros Consulting, emitió ayer un lacónico mensaje en el cual señala que, “con la finalidad de retomar tareas académicas” deja, entre otros, los casos “Odebrecht” y “Agronitrogenados”, los cuales involucran al exsecretario de Hacienda Emilio Lozoya y al exhombre fuerte de AHMSA; Alonso Ancira. ¿Implica esto que ambos personajes ya terminaron de negociar sus casos y no requieren más a un abogado? En ambos casos se trata de acusados a quienes, en el ocaso del sexenio, parece haberles cambiado la suerte.