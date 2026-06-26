POLITICÓN: Con Pacto Coahuila, CTM y Canacintra cierran filas con el modelo de desarrollo de Manolo Jiménez

I. PESE A TODO...

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, ha fijado una postura clara en relación con las denuncias de acoso laboral y sexual en oficinas gubernamentales: se ha realizado un esfuerzo, desde el inicio de la administración estatal, para crear mecanismos que permitan a todas las mujeres denunciar cualquier abuso en su contra sin temor a sufrir represalias. Habría que creerle a la funcionaria cuando realiza tal afirmación porque, además, ahí están los protocolos publicados. El gran pero en torno a esta situación es que, según las víctimas, al menos en la SEFIRC no existe el clima de confianza que permita tomar en serio la oferta.

II. DESCONFIANZA

Acudir a los medios para ventilar la conducta del director jurídico de la dependencia, afirman quienes se quejan del acoso, es la única salida que han considerado viable para que ocurra lo que creen podría aliviar su situación actual: la intervención externa. Porque desde dentro, aseguran, no ven cómo vaya a cambiar la realidad. Y ahí está el fondo del problema: de nada sirve contar con los mejores protocolos en papel si quienes debieran beneficiarse de su existencia no confían en su aplicación.

III. LOS CAJONES

Aunque la designación de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón se formalizará el próximo martes en el Congreso, dentro del Ayuntamiento hay quienes ya la dan por consumada. Según se comenta, en varias oficinas comenzaron ya las cuentas regresivas; algunos servidores públicos incluso habrían aprovechado los últimos días para ordenar escritorios, depurar archivos y dejar listos los cajones... por aquello de que deban entregarlos. Otros, en cambio, mantienen la esperanza de conservar el cargo. Lo cierto es que, cuando llega un político con el peso de Riquelme, los cambios empiezan a sentirse antes incluso de que tome posesión.

IV. EL EQUIPO

Y la explicación tampoco parece tan complicada. Más allá de simpatías, filias o diferencias entre los grupos políticos de Miguel Ángel Riquelme y del fallecido Román Alberto Cepeda, quienes conocen cómo funciona la política sostienen que existe una regla elemental: nadie llega solo. Riquelme ha construido durante años un equipo que lo acompañó en la alcaldía, en el Gobierno del Estado y en el Senado. Pensar que ahora asumiría Torreón sin esa estructura sería desconocer la lógica más básica del poder.

V. LA GRIETA

El caso de la Orquesta Filarmónica del Desierto dejó de ser la polémica por una grabación con el rapero “Millonario”. Ahora surgen nuevos señalamientos contra su director, Natanael Espinoza, relacionados con hechos ocurridos años atrás y con presuntas decisiones administrativas que otros exintegrantes aseguran haber vivido. A ello se suma el deslinde público de la secretaria de Cultura, Esther Quintana, quien reconoció irregularidades y afirmó que ni la colaboración ni los despidos fueron autorizados por la dependencia. Cuando un asunto comienza a sumar voces, documentos y versiones coincidentes, normalmente deja de ser un incidente aislado para convertirse en un problema –y crisis– institucional.

VI. LA PUNTA DEL HILO...

La denuncia de un exintegrante incorpora nuevos señalamientos, entre ellos presuntas irregularidades en contrataciones y gestión de la Orquesta, incluso respecto de personal extranjero. Corresponderá a las autoridades determinar si esos hechos ocurrieron o no. Pero políticamente el fenómeno es conocido: cuando un escándalo rompe el silencio, empiezan a aparecer las voces que antes callaban. El verdadero reto ya no será explicar una grabación; será demostrar que detrás no existía un problema mucho mayor.

VII. EL RESPALDO

En política importa tanto el mensaje como quien lo pronuncia. Durante la firma del Pacto Coahuila, Tereso Medina habló como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que agrupa a millones de trabajadores en el país, y desde esa posición refrendó públicamente el respaldo al modelo que impulsa el gobernador Manolo Jiménez. El momento tampoco es menor: ocurre mientras a nivel nacional se discuten cambios laborales de gran calado. Cuando la principal central obrera del país sale a cerrar filas con un modelo de desarrollo, el mensaje trasciende lo local y adquiere un peso político difícil de ignorar.

VIII. LOS OJOS

Y ese respaldo encontró eco en el sector empresarial. La presidenta nacional de Canacintra afirmó que “los ojos de México están en Coahuila”. Más allá del reconocimiento, el mensaje resulta relevante: empresarios y sindicatos coincidieron en destacar el mismo modelo de estabilidad, diálogo y desarrollo. En tiempos en que la confrontación suele dominar la agenda nacional, no deja de llamar la atención que ambos sectores hablen prácticamente el mismo idioma en torno a Coahuila.

IX. DESCONECTADOS

Y hablando de problemas persistentes, nos cuentan que en las oficinas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en Saltillo, llevan semanas sin poder realizar trámites ¡porque no tienen sistema! O al menos esa es la respuesta que le dan a quienes acuden a las oficinas ubicadas en la Plaza Ojo de Agua. Quienes atienden en el organismo, sectorizado a la Secretaría del Bienestar, de Leticia Ramírez Amaya, lo mejor que pueden hacer por quienes acuden a solicitar apoyo es decirles que mejor “marquen una vez a la semana” para que no den vueltas en balde. Vaya consuelo...