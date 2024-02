POLITICÓN: Confianza en el PRI por quedarse con las grandes alcaldías

I. ASEGURADO

Ayer se llevó a cabo el registro de quienes, por parte de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, que encabeza el PRI de Carlos Robles Lostanau y en la que participan el PRD y la UDC, aspiran a una alcaldía en las elecciones de este año. Entre los suspirantes registrados destacan Javier Díaz, por Saltillo; Román Cepeda, por Torreón y Carlos Villarreal, por Monclova, las tres ciudades más importantes del Estado donde el expartidazo parece tener el triunfo asegurado porque los rivales no son competitivos.

II. REELECCIÓN

La única nota discordante en el escenario de unidad que ayer mostró el PRI en Coahuila fue Erick Rodríguez Huitrón, abogado y fedatario público de Matamoros, quien, como se lo adelantamos en este espacio el jueves pasado, decidió desafiar al “Charro” Miguel Ángel Ramírez, actual Presidente Municipal en aquel municipio lagunero, quien también se anotó para ser ungido y buscar la reelección. Habrá que ver cómo resuelve la dirigencia estatal el “acto de rebeldía” del matamorense.

III. ESQUIZOFRÉNICO

En el frente albiazul de Elisa Maldonado, aunque no terminan de digerir el revés que para ellos significa haber quedado fuera de la alianza con el PRI, andan afanados en conseguir perfiles y competir en los 38 municipios. Lo más complicado para ellos, sin embargo, no es encontrar quien quiera registrarse con su logotipo, sino definir un discurso de campaña que no suene esquizofrénico, pues deben explicarle a los electores por qué en lo federal son “amigos” de los priístas, pero, en lo local, son “adversarios”.

IV. PATEAR AL BOTE

Los que siguen pateando el bote son los morenos de Mario Delgado, pues nomás no pueden terminar de armar la lista de 300 aspirantes a las diputaciones federales. Los que conocen los detalles de la grilla puertas adentro de la cuatroté aseguran que no es solamente el jaloneo con los grupos internos, sino que los aliados del partido de moda -el Verde y el PT- están exigiendo su cuota y eso ha complicado cerrar los listado en varias entidades del país, entre ellas justamente Coahuila.

V. NI SAL

Uno de los distritos que están en disputa, nos aseguran, es el 1, donde “El Profe” Alberto Anaya está decidido a pelear por la candidatura de Brígido Moreno, actual diputado federal por ese distrito. Lo que se comenta en el morenismo local es que el dirigente nacional del PT debe ser la única persona que cree posible un nuevo triunfo del acuñense... aunque también se sospecha que Anaya sabe muy bien que Brígido no trae, como se dice coloquialmente, “ni sal pa’l aguacate”, pero su jugada es otra... ¿será?

VI. PROSPERÓMETRO

Los espectáculos deportivos, como el Super Bowl, siempre son ocasión para revisar el “prosperómetro” y ver a qué políticos -o expolíticos- la vida les sonríe como para pagarse gustos caros. Y entre quienes desde ayer ya se disponían en Las Vegas a presenciar en vivo la confrontación entre los 49ers y los Chiefs se pudo ver a Raúl López Gutiérrez, quien fungió como Director de Giras y Secretario Técnico en el sexenio de Humberto Moreira, y hoy es titular de una notaría pública en Saltillo.

VII. REELECCIÓN

En Acuña, donde el actual alcalde Emilio de Hoyos parece ir en caballo de hacienda rumbo a la reelección, se comenta que el tricolor ya separó para Javier Navarro, quien ya compitió por esa alcaldía fronteriza, la primera regiduría de la planilla que habrán de inscribir el próximo mes de marzo. Dicen los que conocen la grilla de aquellos lares que Navarro no está muy convencido de ocupar dicha posición, pero en su partido le están pidiendo que “haga el sacrificio”... porque le conviene.

VIII. APAGONES

El titular de la CFE lo niega enfáticamente y su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo secunda con firmeza en el argumento de que nada funciona mal en la referida empresa paraestatal, por lo que el suministro eléctrico está garantizado en todo el país, pero los reportes sobre apagones no hacen sino acumularse, entre otros lugares en la Región Sureste de Coahuila. Entre las cosas que preocupan está el hecho de que varios hospitales privados han reportado fallas en el suministro eléctrico.