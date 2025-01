POLITICÓN: Critica Carlos Moreira despilfarro de recursos sindicales en intento por recuperar la Sección 38

I. SE LLEGÓ LA HORA

Se acabó la espera y, a partir de hoy, también la incertidumbre: Donald Trump asume como el presidente número 47 de los Estados Unidos y el primero en ocupar dicha posición en dos periodos discontinuos desde finales del siglo 19. El número de “órdenes ejecutivas” que, se asegura, tiene preparadas para firmar tan pronto como termine de pronunciar su discurso inaugural, llega a 200 y entre ellas se encontrarían las que determinan el “cierre” de la frontera con México, la declaratoria como organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos y la imposición de aranceles a los productos que se importan desde México.

II. ¿Y EL GUACAMOLE, APÁ?

Si, como lo ha anunciado el neoyorkino, ordena imponer aranceles a “todos los productos” que van de aquí para allá, los primeros en sufrir podrían ser sus propios compatriotas aficionados al futbol americano, pues se les encarecería el guacamole que, el día del Super Bowl, registra el pico más alto de consumo. Este año, de acuerdo con los cálculos que se han publicado, nuestros vecinos del norte podrían despacharse unas 110 mil toneladas del llamado “oro verde”.

III. EL PADRINO

En ecos de la histórica −por vergonzosa− destitución de Rodrigo Paredes Lozano como consejero presidente del IEC, quienes tienen acceso a los detalles finos de la actividad pública, esos que no son evidentes ni están a la vista de cualquiera, nos dicen que uno de los capítulos de esta historia que tendrían que revisarse es el relativo al “padrinazgo” que el hoy defenestrado funcionario electoral recibió en el tiempo en que permaneció técnicamente desempleado, es decir, entre el momento de su designación por parte del Consejo General del INE y su toma de protesta.

IV. GENEROSIDAD INTERESADA

Y es que, nos dicen, en cuanto ocurrió la designación, su jefe, José Luis Vázquez , le pidió que desalojara la oficina que ocupaba como secretario de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila. ¿Cómo sobrevivió Paredes los casi tres meses que no tuvo trabajo y, por tanto, ingresos? Gracias a la generosidad de quien decidió “adoptarlo” y construir con él una relación fructífera... pero para sus propios fines, dicen los enterados. Hay ahí mucha tela de dónde cortar, así que ¡a sacar las tijeras!

V. SIMAS TORREÓN

Hoy, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda , destapará las cartas sobre el nuevo titular del SIMAS Torreón , silla que quedó libre cuando Eduardo Terrazas se fue a la Contraloría. Aunque el consejo de administración tiene la última palabra, dicen los enterados del asunto que ya se cocina una terna de candidatos y esta misma tarde podríamos conocer al elegido. No es cualquier nombramiento: el SIMAS es una de las posiciones más jugosas de la administración municipal −la más codiciada− y los suspirantes ya hacen fila. Las apuestas están abiertas.

VI. PERFILES DE CONFIANZA

Como lo dijimos aquí, Roberto Escalante lleva mano para quedarse con el SIMAS después de dejar el Sistema de Infraestructura Municipal en manos de Víctor Navarro. Los que saben aseguran que el alcalde no improvisa: está moviendo sus piezas colocando a gente que ya dio el ancho en el primer trienio. La fórmula es simple: capacidad más lealtad. El rompecabezas casi está listo.

VII. CINISMO SINDICAL

¡Agárrense! Carlos Moreira convocó el sábado pasado en Lomas de Lourdes a sus “fieles” para hablar del futuro sindical en 2026. Nos dicen que lo más chistoso no fue la pobre asistencia, sino su discurso: dice que hay que recuperar la Sección 38 y acabar con el despilfarro de recursos. Sí, leyeron bien: el mismo que exprimió al sindicato ahora se dice defensor de la base trabajadora. La reunión fue para “definir ideología” con miras a los procesos de elección sindical del 2026 −como si hubiera otra que no sea ordeñar las instituciones−. El cinismo tiene límites, pero algunos no los conocen.

VIII. PASEO DE LOS ZORROS

Los pasillos magisteriales arden con la nueva faceta de Carlos Moreira como “defensor de la base”. Y se preguntan: ¿Ya se le olvidó cuando su incondicional, el profe Xicoténcatl, retrasó pagos hasta por seis años en el Seguro del Maestro? ¿O los viajecitos al extranjero pagados con el Fondo de Ayuda Mutua de la Sección 5 del SNTE? Los que saben dicen que es como poner al zorro a cuidar el gallinero. La decadencia del otrora líder sindical lo tiene inventando historias que ya nadie le cree.

IX. SIMAS Y SUS INTRIGAS