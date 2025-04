POLITICÓN: Cae César Perales tras tensiones entre el Gobierno de Coahuila y Torreón

I. ESTÁ PODRIDO

Agudos observadores de la vida pública nos hacen notar que los escándalos protagonizados por el “magistrado a modo”, Édgar Humberto Muñoz Grajales , y el secretario Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello, ambos integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, deben ser evaluados como lo que son: el reflejo fiel de la podredumbre que corroe al Poder Judicial de la Federación. Y si bien el problema no se limita a dicho Tribunal, quienes conocen la operación de los juzgados y tribunales federales en Coahuila aseguran que éste se lleva las palmas.

II. PREPOTENCIA

Por cierto que, como siempre ocurre, no hace falta más que un escándalo como el del fin de semana anterior para que comiencen a surgir los datos. Y sobre la conducta de Alonso Fuentevilla, nos dicen que lo del viernes pasado no es un hecho aislado, pues ya anteriormente había hecho gala de prepotencia en el colegio privado en el que estudian sus hijos y a cuyos directivos amenazó con la misma actitud exhibida en los videos viralizados. ¿La razón? Que tuvieron el atrevimiento de intentar sancionar el comportamiento que tenían sus hijos con otros estudiantes.

III. MUCHO DINERO

Por otro lado, quienes tienen el tino de fijarse en los detalles finos hacen notar que, en especial, uno de los dichos de Fuentevilla Cabello debiera conducir al Consejo de la Judicatura Federal , que encabeza la ministra Norma Piña , a iniciarle una investigación de oficio. ¿Cuál de ellos? El relativo a la displicencia con la cual el funcionario judicial se refirió al monto de la multa −9 mil pesos− que se le impuso a su hijo por conducir en estado de ebriedad. Y es que, ¿cuánto dinero debe ingresar mensualmente a la cuenta de este funcionario para afirmar que a él la citada cantidad le sirve para lo mismo que el papel sanitario?

IV. AL MEJOR POSTOR

Ciertamente no es −y no puede ser− con su salario de funcionario judicial como sufraga el estilo de vida que mantiene. ¿De dónde sale entonces el dinero? Los conocedores no dudan en plantear la hipótesis: de los circuitos de corrupción construidos con poderosos individuos, generalmente ligados al poder público, y quienes tienen muy claro que para ganar un juicio en el referido Tribunal −y casi en cualquier otro− lo que hace falta es sólo una abultada chequera.

V. TREGUA EN TORREÓN

Tras un fin de semana de tensiones entre las autoridades estatales y el ayuntamiento de Torreón, finalmente se anunció que los policías municipales retomaron sus labores a partir de las 19:00 horas de ayer, tras el paro iniciado en la mañana. Como parte del acuerdo, se designó al comandante Manuel Pineda como director interino de la corporación. Antes de este anuncio, el gobernador Manolo Jiménez compartió en redes sociales una foto junto al alcalde Román Alberto Cepeda e informó sobre decisiones tomadas en conjunto para garantizar la seguridad en el municipio. Los analistas políticos comentan que la crisis podría haber escalado de no ser por la intervención rápida de las autoridades políticas.

VI. RENOVACIÓN NECESARIA

Este es el segundo episodio de tensiones entre el Estado y el municipio. Nos comentan que, al igual que en ocasiones anteriores, prevaleció la cordura y la madurez política, pero con una diferencia clave: esta vez se determinó la salida inevitable del comisario César Perales. También se espera que otros mandos municipales dejen sus puestos una vez que el cabildo designe a su reemplazo. Quienes siguen de cerca esta historia aseguran que este cambio mejorará la coordinación entre el Estado y el municipio de Torreón.

VII. CONECTADOS

Hablando de seguridad, en la Región Centro uno de los aspectos clave ha sido la coordinación entre los ayuntamientos. Carlos Villarreal , alcalde de Monclova, ha liderado esta coordinación intermunicipal desde el principio. En la capital del acero el plan es ambicioso: cámaras urbanas, torres de control, botones de pánico, tecnología para patrullas, 10 camionetas nuevas y una app para atención de reportes. Además, se creó el Grupo de Reacción Centro, ampliando de 25 a 60 elementos con cobertura regional. Lo más llamativo, nos cuentan, es que para 2027 los sueldos de todos los policías de la región serán homologados.

VIII. CUENTOS

Respecto a la supuesta “represión” de una manifestación en la Plaza del Mariachi en Monclova, nos dicen fuentes cercanas al ayuntamiento que se trata de un chisme mal contado. Lejos de lo que algunos malintencionados insinúan, el alcalde Carlos Villarreal sigue atendiendo personalmente todos los asuntos de seguridad y es él quien lidera las reuniones de coordinación y mantiene canales abiertos para escuchar a la ciudadanía. Así que la idea de intimidar manifestantes es pura especulación.

