POLITICÓN: De la Laguna y región Sureste, la fórmula del PRI Coahuila al Senado

I. LOS CHISMES

Que Tania Flores no le pone atención a los chismes, y aunque no dice a quién se refiere, uno de ellos es Reyes Flores. El exdelegado del Gobierno Federal ha criticado que Tania pusiera anuncios panorámicos por todo Coahuila para promover su imagen. Pero eso no es lo peor, sino que está utilizando la imagen de Claudia Sheinbaum para difundirse, como la “cercana” −igual que otras aspirantes al Senado−, sin embargo, la misma Claudia había dicho no quería ver su foto en los anuncios espectaculares, incluso el presidente AMLO le había sugerido que retirara también su promoción.

II. ESTAFAS

Además de alertar, Claudia Garza debería ordenar a guardias de las filas que verifiquen si una persona va acompañada por su voluntad o engañada de alguna manera. El tema viene a cuento porque se están reportando servidores de la nación clonados o falsos. Se identifican como tal y convencen a las personas adultas mayores de darles su tarjeta para retirar el dinero. Lo grave es que esto ocurre en las mismas instalaciones de los Bancos del Bienestar.

III. CLARIDAD*

Dicen los que saben, que para la designación de la fórmula que competirá para el Senado el próximo año, en el PRI Coahuila, de Carlos Robles, tienen muy claro que además de estar integrada por una mujer y un hombre, preferentemente deben de ser originarios de las regiones Laguna y Sureste. Además, para tener todo claro, en diciembre se realizarán 3 encuestas de prestigio para integrar la mejor fórmula. La dinámica será que si el hombre mejor posicionado es originario de La Laguna, la candidata sería de la región Sureste, o viceversa.

IV. RELEVO

Hay organizaciones sindicales en donde alistan los relevos generacionales, dicen. El sindicato de burócratas con Javier Solís y la CTM de Tereso Medina. En la CROC de Mario Morales están en el proceso. No pierda de vista a los hijos. Pero cómo será la mecánica para preparar la sustitución, eso es lo que se guarda en secreto.

V. SIN CARA

Si se pierde el control de las cámaras de Diputados y Senadores, no volveremos a ver a los legisladores por el estado llegando −aún desvelados y cansados de una larga noche y viaje− a Saltillo para presentarse en la sede del PRI y anunciar dinero para inversiones de infraestructura e incremento en el presupuesto. Corrían los años del sexenio de Enrique Peña Nieto, con Armando Luna (2015-2018) al frente y tras una noche ajetreada, corrían los legisladores para tomar vuelo y llegar para dar las buenas nuevas, porque el presupuesto final se había aprobado de madrugada. Hoy ni siquiera dicen esta boca es mía, menos los morenos, ellos menos tienen cara.

VI. PERDONES

Sin entender sigue el diputado local Francisco Cortez. Lo perdonaron en Morena y le restituyeron sus derechos, pero no los quiere, porque un día y al otro también se le ve al lado del dirigente del PT, junto con otras personas que pertenecían al Consejo Estatal. Además lo sigue un excandidato siempre “correteado” por la justicia.

VII. ACUEDUCTO

El ecologista y político Gabriel Quadri y el gober fosfo-fosfo Samuel García pusieron sobre la mesa de nuevo el proyecto del Acueducto Monterrey VI, el cual data de hace más de una década. Pero ninguno de los dos dijo algo en referencia a Saltillo y su zona metropolitana con Ramos Arizpe y Arteaga, sino como solución a futuro para el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, aquí en Coahuila, la CEAS, de Antonio Nerio, ha puesto los ojos en el futuro para que el agua del río Pánuco también llegue a la región sureste a través de una línea de bombeo. Convendría que de esto estuviera también al pendiente Jordi Bosch, si tiene planes de echar raíces en Saltillo.

VIII. DINERO

Luego de la aparición de la Asociación Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, hubo varios ecos en las mesas de los analistas de café. Si bien, muchos apuntan a que esto tiene que ver con la elección del 2024, otros también se preguntan de dónde está saliendo el financiamiento para organizar un nuevo movimiento magisterial de este tamaño. ¿De dónde estará saliendo?

IX. RESPONSABILIDAD

¿Debería existir alguna responsabilidad para los integrantes de los cabildos en los municipios? Cada tres meses y una vez al año la mayoría levanta la mano para aprobar −sin chistar siquiera− las cuentas públicas de tal o cual alcalde. Pero la muestra de la falla está en los exalcaldes Gerardo García de Monclova; Ramón Oceguera de Ramos Arizpe, y Ramiro Pérez de Parras. Lo mismo sucede con los consejos de los sistemas de agua potable, escasea la honradez o de plano no se meten en su papel, como los regidores. Después es común que la Auditoría Superior, de Manuel Ramírez, haga observaciones a las cuentas y derivan en denuncias penales. Y nadie lo advirtió.