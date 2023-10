POLITICÓN: ¡Cuántos más, Presidente! Le quitará a los ministros, pero ¿por qué también a los trabajadores?

II. PRESUPUESTO ALTERNO

Los integrantes del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, presentaron ayer en la Cámara de Diputados un presupuesto alterno para el 2024. ¿Adivinen quién encabezó? Acertó. Xóchitl Gálvez, la senadora que es coordinadora del FAM y tiradora que preparan estos partidos para el 2024. Veremos cómo les va en la negociación con todo lo que plantean, porque una cosa es segura, la 4T no va a dejar que se lleven la partida.

III. ¿DOBLE CACHUCHA?

Algo raro está ocurriendo con quienes integran el cuerpo directivo de AHMSA −todavía de Alonso Ancira−. O al menos con el caso de Luis Landois Garza, quien recientemente fue anunciado como presidente de Esmark Steel International, una entidad comercial recién creada por el consorcio Esmark, Inc. para abastecer el mercado mexicano de acero industrial. De acuerdo con el anuncio oficial, la división encabezada por Landois operará desde Monclova y eso es lo que llama la atención porque, hasta ayer, Landois seguía apareciendo en la página web de AHMSA como director de Comercialización y Mercadotecnia. ¿Una chambita mientras se arregla el problema o ahora juega en los dos equipos?

IV. OFICINA

La llegada de nueva industria por el “nearshoring” y también negocios locales, además de franquicias, prácticamente está obligando al municipio de Ramos Arizpe de Chema Morales a abrir una oficina del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Con esto buscan agilizar las solicitudes que lleguen y de paso ponerse, ahora sí, a tono para lo que venga en nuevas inversiones.

V. RECAUDACIÓN

Mientras diputados federales entran en el estira y afloja por el Presupuesto 2024, primero será la aprobación de la Ley de Ingresos, aquí hay mucha tela de dónde cortar. El gobernador Miguel Riquelme y el exadministrador fiscal general, Javier Díaz, han señalado cómo es que la 4T deja a las entidades colgadas de la brocha en cuestión de llegada de recursos. “Inflan” el ingreso, y a la hora de repartirlo, las cifras no dan porque no hay suficiente recaudación. En apariencia a las entidades, como Coahuila, cada año les toca más, y sí, pero les llega cada vez menos porque no se cumplen las metas de ingreso, entre otros factores por los ingresos opacos de Pemex.

VI. MULTAS

Acá en Coahuila buscan que los morosos en el pago de placas se pongan al corriente, y por eso han iniciado operativos en varios municipios, como Monclova de Mario Dávila. Primero se les entrega un atento aviso, pero la Ley faculta a las recaudaciones para ejercer otro tipo de acciones, por lo pronto los municipios −aquellos en donde no quieran reelección− pueden aplicar multas por circular con placas vencidas.

VII. PENSIONES*

Lo que está en riesgo en el Poder Judicial de la Federación, con la intención de Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fideicomisos −¿cuántos más?− existentes, son los complementos de las pensiones del personal. Y sí, tiene razón el Presidente que también el fideicomiso es para que los ministros de la SCJN de Norma Piña se lleven millonadas mensuales cuando se retiren, pero el caso es que también va incluido el personal de a pie. Esa es la razón de las protestas, que en el caso de Coahuila se han presentado en los centros de justicia de Saltillo y Torreón, pero que están por todo México. ¿No le resultaba más fácil reformar la Ley y excluir a los ministros de altas pensiones, en lugar de afectar a todos, o sólo querían quedarse con los fondos?

VIII. HOSPITALES

No ha quedado en el olvido que el IMSS de Zoé Robledo opere en Coahuila los hospitales generales. De esta manera tendrían el control total de los recursos públicos que se envían a la Secretaría de Salud de Roberto Bernal para este fin. Para evaluar si pueden o no tendría que suceder. El sistema de salud, no sólo en este estado, sino en todos, requiere de acciones. ¿O cuál es el motivo de oponerse?

IX. ISN

Tal y como se había dicho, llegó al Congreso de Eduardo Olmos la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda, que en el caso de este estado es Ley de Ingresos, para reformar el artículo 24 correspondiente al Impuesto Sobre Nóminas (ISN). Es decir, antes de la discusión de los ingresos, a los legisladores locales les tocará definir si están o no a favor del aumento a este impuesto que se cobra a las empresas, se había propuesto subir la tasa un punto porcentual, del 2 al 3 por ciento. Antes de que Valeriano Valdés, consejero jurídico estatal, enviara el documento al Palacio Legislativo, se realizó una serie de reuniones con los integrantes de la iniciativa privada y la respuesta que encontraron fue un sí, aunque el destino del dinero está condicionado a la forma en que se va a gastar.