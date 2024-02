POLITICÓN: El caso que confrontó a los poderes judiciales federal y de Coahuila

I. SALTAN CHISPAS

¡Vaya encontronazo entre los poderes judiciales de Coahuila y de la Federación! No es un hecho que derive, es importante aclarar, de diferencias entre Miguel Mery Ayup y Norma Piña, sino de la emisión de una sentencia de amparo por parte de la jueza Claudia Luz Hernández Sánchez que implicaría dejar en libertad a Gerardo Sánchez, a quien un juzgado penal de primera instancia condenó, el 18 de diciembre pasado, a purgar una pena de 40 años de prisión tras encontrarle culpable del delito de violación equiparada en contra de una menor de edad, alumna de la escuela donde trabajaba.

II. NO ES LO MISMO...

El asunto es eminentemente técnico, pero no difícil de entender: a Gerardo Sánchez se le condenó en diciembre pasado y su abogado promovió en enero un amparo alegando que se había “modificado la medida cautelar” a la cual estaba sujeto, algo parcialmente cierto, pues pasó de estar en arresto domiciliario a ser recluido en un penal. ¿Cuál es la parte falsa del alegato? Que no hubo “modificación” de medida cautelar, sino que ésta dejó de tener vigencia porque se emitió una sentencia.

III. SERÁ IGNORADA

Lo llamativo del asunto es que la jueza Claudia Hernández sabía perfectamente que no hubo tal “modificación” de una medida cautelar, pues dichas medidas sólo son aplicables durante el período previo a que se dicte la sentencia. La pregunta es: ¿pensó que iba a “pasar por boba” y nadie reaccionaría ante una resolución como ésta, que afecta el resultado de un caso que cimbró a la sociedad saltillense? Habrá que ver cómo reacciona ante el hecho el Consejo de la Judicatura Federal -que preside la ministra Norma Piña- pues el Poder Judicial de Coahuila ya dijo que no acatará la sentencia.

IV. MAL CLIMA

Los que están haciendo changuitos desde ahora para que el clima se componga son los organizadores de la denominada “Marcha por Nuestra Democracia”, que tendrá como escenario principal la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, pero de la cual se espera una réplica en Saltillo a la cual convocan organizaciones como Poder Ciudadano, que aquí dirige Nancy Núñez. Veremos si la lluvia se quita y el frío no impide la realización del evento.

V. NO SE VE BIEN

Nada bien le va a caer al presidente Andrés Manuel López Obrador la difusión del Índice Democrático 2023 elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica del prestigiado medio inglés The Economist. Y es que en dicho índice nuestro país aparece clasificado como un “régimen híbrido”, es decir, uno que combina elementos de la democracia formal y del autoritarismo, además de aparecer en el lugar número 90 de las 176 naciones analizadas, muy lejos de Noruega, que encabeza la lista como el país más democrático del mundo, y por debajo de naciones del vecindario como Costa Rica, Chile, Panamá, Brasil o Argentina...

VI. OTROS DATOS

Seguro el mandatario rechazará el documento, porque se trata de “un ranking neoliberal”, diseñado para hacerle quedar mal y afectar su proyecto, y enseguida recurrirá a la única medición internacional que le gusta: la que realiza la firma estadounidense Morning Consult y en la que ha aparecido consistentemente como el segundo presidente mejor aprobado del mundo, tan solo por debajo del indio Narendra Modi.

VII. LICENCIAS I

El que ya tiene lista su carta de licencia -que no renuncia- es el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Gabriel Elizondo, quien ha sido convocado a participar como suplente al Senado de la República en la fórmula que encabeza el ex gobernador Miguel Ángel Riquelme. Realmente no está obligado a solicitar licencia a su cargo -porque la legislación federal no lo exige-, pero como se trata de una tradición en Coahuila, nos dicen que ya la tiene firmada y está lista para entregarse. Habrá que ver a quién le encargan el changarro durante el período de campaña.

VIII. LICENCIAS II

A la que también ya se le aclaró el panorama es a la monclovense Cristina Amezcua González, quien se había separado de su curul en San Lázaro desde noviembre pasado y solo esperaba instrucciones. Ella irá como suplente en la segunda fórmula tricolor del Senado. En éste, como en el caso de Gabriel Elizondo, estamos hablando de perfiles muy cercanos al titular del Ejecutivo, Manolo Jiménez, por lo que seguramente su sacrificio será bien recompensado.

IX. DISCIPLINA

Los que no hallaban dónde meter la cabeza ayer eran los morenistas comarcanos luego de que, como se lo adelantamos en este espacio, se confirmara la candidatura de José Refugio Sandoval, en el distrito 5 con cabecera en Torreón. Nos cuentan que las “figuras relevantes” del morenismo coahuilense dieron una dura pelea por esa posición pero al final se impuso el acuerdo cupular: Mario Delgado negoció que esa fuera “una posición del Verde” y lo que se espera de la tropa es disciplina absoluta, es decir, que hagan campaña y voten por “Pepe Cuco”... aunque nadie cree que eso vaya a ocurrir.