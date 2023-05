POLITICÓN: El chiste se cuenta solo entre los hermanos Yáñez Arreola

I. ‘CORCHOLATAS’ EN FILA

Se nota que las campañas políticas están en su recta final. En el caso de la 4T se están dejando venir todas las “corcholatas” de AMLO, como lo habíamos anticipado, por la petición que hizo Mario Delgado de darse la vuelta a Coahuila y al Estado de México, para apoyar a Armando Guadiana y Delfina Gómez en la búsqueda de la gubernatura. Para el fin de semana próximo se tiene contemplado que esté en La Laguna la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Cuentan por ahí que estará el sábado y el domingo en actividades junto con otros integrantes de la 4T que vienen a hacer el cierre de la campaña de Guadiana, quien todavía trae el ábaco en la mano para ver si le salen las cuentas del voto.

II. MANGA ANCHA

Pero no crea que las visitas de las “corcholatas” se dieron por orden expresa de Mario Delgado, dirigente de Morena. La realidad es que a los aspirantes presidenciales del partido en el poder les conviene buscar reflectores, y ahora con Guadalupe Taddei en el INE tienen manga ancha para recorrer, como turistas o calidad de funcionarios partidistas, todo el país.

III. SOLUCIONES EN EDUCACIÓN

Soluciones polémicas aportan funcionarios de la Secretaría de Educación, de Francisco Saracho, a la problemática que vive la primaria “Belisario Domínguez”. Resulta que los papás no dejaron que sus hijos entraran a los salones porque hay riesgo por una persona −con problemas de adicción− que ha entrado a incendiar algunas partes de la escuela. Un funcionario de la Sedu, entre la polémica con los papás, habló a oficinas centrales y comentaba a su interlocutor que Saracho debería pedirle a Roberto Bernal que internen a la persona en el psiquiátrico de Parras. Pero el interlocutor le señala que lo dejarían pronto en libertad, y es ahí donde viene la mágica respuesta: “Que lo suelten, ya eso no es nuestro problema, y de aquí a que venga a dar acá ya hasta se perdió”.

IV. SIGUE EN EL SUELO

Hasta ayer al mediodía, la página electrónica del Instituto Registral y Catastral de Sergio Mier Campos continuaba en el suelo, nadie podía ingresar y, por lo tanto, tampoco realizar trámite alguno. Se cumplió una semana que el sistema dejó de funcionar. Dicen los detractores de todo que parece extraño que hay un vacío del estado de derecho en la Región Sureste por las estafas inmobiliarias y de ribete sucede que ni para atrás ni para adelante con el Registro Público de la Propiedad.

V. CAMBIOS

Uno de los mayores impulsores del Tren Suburbano, que recorrerá Saltillo y Ramos Arizpe, Juan Pablo Martín del Campo, dejó la delegación de la SICT, antes SCT. En su lugar llegó Ernesto Cepeda Aldape, quien estuvo en San Luis Potosí, en la misma función. En ocasiones no se entienden este tipo de cambios. Martín del Campo hizo lo que pudo por los proyectos, es experto en trenes, y le beneficiaba a la entidad que estuviera una persona con ese conocimiento si los proyectos −de los únicos− que en todo caso impulsa la 4T son de trenes. Cepeda anda recorriendo el estado, seguramente se va a dar cuenta de que en el rubro de mantenimiento, donde no ha habido dinero suficiente, hace falta meterle a toda la red en el estado.

VI. AEROPUERTOS

Será mejor que “El Yayo” Luis Gerardo Martínez, mero mero de los Servicios Estatales Aeroportuarios, se ponga listo y trate de que el negocio sea rentable. El comentario viene a cuento porque la Sedena del magnate inmobiliario Luis Cresencio Sandoval anda muy activa acaparando aeropuertos. Ahora van por el Aeropuerto Internacional del Norte en Nuevo León. Si lo echan a andar habrá más competencia para el “Plan de Guadalupe” de Ramos Arizpe.

VII. SUMADO, PERO DE LEJOS

El expresidente Vicente Fox es considerado todavía por algunos como panista, y otros no, sin embargo, el guanajuatense se sumó a las campañas en Coahuila, aunque vía remota. Cada vez se comparte más entre los azules −algunos indecisos sobre el voto− el llamado que hace Fox para que voten por Manolo Jiménez. La forma que utilizó el expresidente para buscar la empatía es hablar del Seguro Popular, y la eliminación de este programa por parte de la 4T, que primero creó al Insabi, y luego lo desapareció para cargarle el “muertito” del añejo problema de la salud de quienes no tienen seguridad social del IMSS de Zoé Robledo. Total que Fox se sumó al cierre de la campaña de la Alianza del PRI, PAN y PRD.

VIII. CANDIDATO PRESIDENCIAL

No se ve por dónde Alejandro “Alito” Moreno pueda arrebatarles a los priistas disidentes la batuta de encontrar candidato presidencial. En las encuestas más recientes, la lista la encabeza Beatriz Paredes, y el segundo es Enrique de la Madrid. Pero los “gallos” de “Alito”, si no es que él mismo, no aparecen por ningún lado. Por eso el conveniente acuerdo con PRI, PAN y PRD de buscar una fórmula para obtener al candidato del 2024.

IX. DAÑAN EL VOTO

De su gustada sección “El chiste se cuenta solo”, ahora le toca ser protagonistas a los hermanos Yáñez Arreola. En la Facultad de Jurisprudencia, el director Alfonso Yáñez, recibió al fiscal de Delitos Electorales, Esteban Sánchez. En la bienvenida, el director dijo, palabras más, palabras menos, que los delitos electorales atentan contra el voto. Y seguramente el razonamiento es verdad, pero se le escapó de la mente que su hermano, Juan José, cuando era funcionario con licencia de la desaparecida PGE, fue detenido en Zacatecas acusado de montar un operativo de compra de votos, junto con Noé Garza −ahora aplicando las mañas en otro partido−. Por eso, dicen los que escucharon y recordaron: el chiste se cuenta solo. Son bárbaros.