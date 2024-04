POLITICÓN: El enredo de la 4T en Ramos Arizpe, ¿el escándalo terminará en nada?

I. UN REBORUJO

Si a usted le parece un enredo inintelegible la confrontación entre morenistas y verdes en Ramos Arizpe, no se preocupe... ¡es un enredo! Por eso, aunque parezca obvio vale la pena repasar los hechos: a nivel federal, el partido de Mario Delgado formó una coalición con el PT y el Verde para postular juntos a Claudia Sheinbaum -a la Presidencia-, así como a quienes buscan asiento en el Poder Legislativo Federal. Sin embargo, a nivel local el Verde consideró que tenía mejores posibilidades si iba solo, es decir, si postulaba a sus propios candidatos a los ayuntamientos... es decir, ¡si competía contra sus aliados de Morena y PT!

II. SE LE PASÓ LA MANO

Así las cosas, en Ramos Arizpe la cuatroté compite con dos planillas: la que lidera Gerardo Covarrubias -abanderando a PT y Morena- y la encabezada por Gloria Areli Flores -postulada por el PVEM. Y como en teoría son la misma cosa, pues se están peleando por los mismos votos. Seguramente por eso, el candidato respaldado por Morena se instaló en el papel de “hermano mayor” que regaña a los chiquillos y les exige -incluso con malos modos- que se comporten... o eso dicen los verdes.

III. NADA PASARÁ

Y como en estos tiempos hay mecanismos para proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar, pues la pareja verde -que busca mantener su parcelita en la nómina ramosarizpense- ya interpuso denuncia penal y ahora le toca a las huestes de Gerardo Márquez investigar para decidir si se cometió algún delito y, en su caso, castigar. Puede usted apostar desde ahora a que nada va a ocurrir en el industrioso municipio, pues tras la polvareda levantada entre miembros de la misma familia, no tardará en aparecer el tío bonachón, o el abuelo con autoridad ante quien todos se cuadran, para poner orden y garantizar que la fiesta termine en paz. Al tiempo.

IV. UNA BURLA

Y de las elecciones hablando, no cabe duda que los candidatos ya le tomaron la medida a la autoridad electoral que encabeza Rodrigo Paredes en eso de reportar lo que les da gana en términos de sus ingresos y patrimonio, pues en el IEC nada les exigen y nada les revisan. Pero no sólo eso, sino que incluso les elaboran los machotes para que digan que no declaran impuestos... ¡porque no están obligados!, aunque sí lo estén.

V. MÁS PRONTO CAE...

Para muestra ahí está el caso de la morenista Alejandra Salazar quien declaró, “bajo protesta de decir verdad”, que el año pasado ella no presentó su declaración anual de impuestos, porque no se encuentra “en ninguno de los supuestos que marcan las leyes fiscales para presentar declaración fiscal obligatoria”. Sin embargo, en su declaración patrimonial la youtuber dijo tener ingresos mensuales por 200 mil pesos. ¿Y qué cree? La legislación fiscal establece que, si usted tiene ingresos superiores a 400 mil pesos en el año, ¡tiene que presentar declaración anual! Así las cosas, o la morenista miente al decir que no hizo declaración... o es evasora fiscal.

VI. SEAN SERIOS

Otro caso es el del emecista Mitchel Márquez quien declara tener ingresos por 70 mil pesos mensuales, lo cual también le obliga a presentar declaración anual, pero dicho documento no aparece entre los que subió al portal “Conóceles” del IEC. ¿Se le olvidó? ¿Se le traspapeló? ¿O tampoco declaró impuestos? Valdría mucho la pena, por cierto, que el IEC elaborara un informe sobre estos “detallitos”. ¿O lo de la transparencia es pura pose?

VII. MUCHO CALOR

La contienda electoral está provocando en Múzquiz tensiones más allá de lo deseable. O quizá no es producto de la pasión partidista, sino de la irresponsabilidad de los liderazgos políticos locales que están azuzando de forma deliberada a la tropa y calentando los ánimos de más. Lo ocurrido hace un par de días cuando, en el marco de una visita del gobernador Manolo Jiménez a aquel pueblo mágico, se caldearon los ánimos entre los grupos que apoyan a Tania Flores y los que respaldan al Gobierno del Estado, es una muestra de que alguien debe meter orden en ese lugar. A ver si las lluvias que les cayeron ayudan a enfriar los ánimos.

VIII. ESCONDIDOS

Una de las novedades que deben señalarse sobre la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, donde ahora manda el exconsejero electoral Alejandro González Estrada, es que resulta muy difícil de ubicar... hasta en el ciberespacio. No son pocas las personas que comentan sobre lo complicado que resulta ubicar su sitio web o un teléfono de contacto al cual acudir para hacer denuncias. Porque para eso está la Fiscalía: para recibir denuncias. ¿O no?

IX. AGENDA LIBRE

Según parece, los elementos de la Fiscalía General de la República destacamentados en Coahuila, bajo el mando de Efraín Alonso Gastélum Padilla, traen su propia agenda en materia de seguridad y eso se nota, pues en el despliegue de operativos en carreteras locales, en lugar de generar confianza provocan alarma entre los ciudadanos a quienes detienen sin explicación y utilizando vehículos sin distintivos que los identifiquen. ¿No sería mejor para todos que Gastélum coordinara esfuerzos con Federico Fernandez Montañez, responsable de la seguridad en Coahuila, para que todo mundo jale pa’l mismo lado?