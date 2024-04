POLITICÓN: ¿Quién está detrás de las presuntas amenazas contra candidato a regidor en Ramos Arizpe?

I. ¿PLEITO CUATROTEÍSTA?

Será por una cuestión de “lealtad entre aliados cuatroté”, o porque considera que con la denuncia pública será suficiente para frenar el acoso, pero el candidato a regidor del Verde por Ramos Arizpe, Alejandro Martínez Álvarez, no ha querido revelar el nombre del “candidato” que, asegura, le amenazó ya en dos ocasiones en la última semana. Sin embargo, fuentes bien enteradas del asunto nos aseguran que el nombre detrás del misterio, aunque dejó entrever que no es así, es el del abanderado de la coalición PT-Morena, Gerardo Covarrubias Chávez, a quien presuntamente le estaría “robando votos” la candidatura de Gloria Areli Flores, esposa del denunciante.

II. SIN DENUNCIA FORMAL

Llama la atención que, aun cuando en la denuncia pública realizada a través de redes sociales, Martínez Álvarez aseguró que ya había interpuesto una denuncia “ante las autoridades correspondientes”, hasta ayer en la noche ninguna de ellas se daba por enterada de la existencia del caso, pero sí hubo una petición de protección a favor de aspirantes del PVEM en el municipio de Ramos Arizpe. El presunto afectado, sin embargo, sostenía ayer por la tarde que la denuncia estaba en proceso.

III. UN ENREDO

Quienes conocen a detalle la grilla en el feudo de Chema Morales aconsejan tomarse con reserva el asunto de la denuncia divulgada en redes sociales. Y es que, nos aseguran, entre la pareja verde -presunta víctima de los hechos-, el morenismo de Ramos y la clase política priista del vecino municipio existen múltiples vínculos, que incluyen lazos familiares -consanguíneos y políticos- e intereses económicos. Dichos lazos explicarían no solamente que Alejandro Martínez y su esposa intercambien puestos públicos y candidaturas desde hace años, sino incluso el que Gerardo Covarrubias haya terminado siendo el candidato de Morena-PT en Ramos.

IV. RESPUESTA ESPERADA

Era de esperarse que, después de ser atacado por Irán el fin de semana, Israel no se quedaría de brazos cruzados. Ayer se confirmó que después de cinco días, lanzó un ataque con misiles sobre Irán, lo que se espera que eleve las tensiones en el Medio Oriente. Habrá que ver los alcances de la respuesta israelí en medio del conflicto y, por supuesto, la reacción del resto del mundo. De entrada, Estados Unidos ya se desmarcó y señaló que no tuvo injerencia en el ataque.

V. NO MORE BUSINESS

¡Por fin! apareció en la base de datos del IEC la ficha con los datos de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, quien busca la reelección al cargo. Dos cosas llaman la atención en los documentos de su expediente: el primero es que asegura no encontrarse en el supuesto de tener que realizar una declaración de impuesto al SAT y la segunda, que su único ingreso es el salario -de 60 mil pesos al mes- que recibe por el cargo público que ostenta ¡y nada más! O sea, ¿ya no es socia de su hermano en las empresas dedicadas a la explotación carbonífera que, hace unos días, obtuvieron millonarios contratos de parte de la CFE de Manuel Bartlett?

VI. NO LO SÉ RICK...

Hace apenas un año, con motivo de un reportaje realizado por VANGUARDIA, Tania defendía la historia de su familia como empresarios del carbón y negaba que fueran beneficiados por la 4T con contratos. Pero ahora resulta que no tiene ingresos por actividades empresariales y, como solamente tiene como patrón al municipio que gobierna, ni siquiera debe mortificarse en presentar declaraciones de impuestos. Como que algo no cuadra en esta historia.

VII. QUE VUELE

Sin duda que Coahuila puede -y debe- colocarse como líder de la región norte del país en materia de atracción turística, tal como se lo plantearon empresarios de la Región Centro al gobernador Manolo Jiménez Salinas. La reciente experiencia de los eventos organizados alrededor del eclipse total de sol demuestra el potencial. Pero no habrá estrategia que valga en ese sentido si no se cuenta con conectividad aérea en Saltillo y se mejora la existente en la Región Centro. Resulta muy difícil pensar en atraer turistas del centro y sur del país -y ya no digamos de otros países- si no pueden aterrizar aquí directamente.

VIII. PIÑA VA GANANDO

Por lo menos en las redes, el exministro de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, va perdiendo la pelea que trae contra su sucesora, Norma Piña a la que amenaza con enderezarle un juicio político. Mediciones especializadas señalan que a Saldívar le creen solo el 39 por ciento de los cibernautas y a su contrincante el 48 por ciento. Ambos están reprobados por el público, pero el neomorenista acumula más negativos. Habrá que ver cómo llegan ambos al final de la pelea. Al cabo ya no falta mucho.

IX. ¿UN CIGARRITO?

Una nueva forma de medir el nocivo efecto de la contaminación atmosférica es la que presenta la página “Sh**t! I Smoke”. Los creadores del modelo digital convierten las lecturas de las estaciones de monitoreo en cigarros y ayer, para la zona urbana de Saltillo, la conversión resultó del terror: el aire que respiramos implicó que usted -y todos a su alrededor- se fumó 1.3 cigarros. Quien fume regularmente dirá que eso es muy poco, pero nada más hay que tener en cuenta que esto nos incluye a todos: bebés y niños también. A ver si con estos datos la dependencia a cargo de Susana Estens -¡o cualquier otra!- ya se decide a hacer algo al respecto.