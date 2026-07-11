POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg

El asunto es que el post no fue acompañado de ninguna foto, ni de un video que permita constatar que, en efecto, fue él quien redactó el texto publicado en la citada red social. Por cierto: no puede evitarse la pregunta de por qué solamente publicó el texto en X, si ni siquiera es la red en la cual cuenta con más seguidores. Ante tales señalamientos, queda la mesa puesta para dudar que, en efecto, “El Rocha”, como lo llaman los sinaloenses en el ciberespacio, esté en su casa de Culiacán...

Los más suspicaces observadores de la vida pública señalan que, ante la forma como se ha reseñado la más reciente publicación, en su cuenta de X, del gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, resulta obligado revisar el significado del verbo “reaparecer”. Y es que lo único cierto en torno a este hecho es que en la referida cuenta apareció, el jueves pasado, un post en el cual se afirma que el morenista acusado de narco en Estados Unidos está en su casa, en la ciudad de Culiacán, y que ahí ha permanecido, sin moverse y sin escolta de ningún tipo, desde el 1 de mayo pasado, es decir, desde que se separó del cargo.

III. MAR DE FONDO

Quienes le entienden bien a eso de las nuevas formas de delincuencia cibernética nos comentan que el asunto de los “empleados fantasma”, que aparecieron registrados ante el IMSS de Zoé Robledo, a cargo de una empresa en San Pedro de las Colonias, podría ser la punta de un iceberg en extremo maloliente. Y es que el dar de alta, en la plataforma de la institución, a personas que no son derechohabientes reales, apunta más hacia una forma de delincuencia organizada. Las conductas que podría encubrir este hecho van desde la trata de personas hasta la defraudación mediante el tráfico de medicamentos de alto costo.

IV. MUY GRAVE...

No estamos, nos aseguran, ante un hecho aislado o fortuito, sino ante la evidencia de una empresa delincuencial a gran escala que afecta al Seguro Social, pero también a las empresas privadas e incluso podría implicar un problema de seguridad nacional. Si quienes sostienen esta versión no están exagerando, sin duda se impone el ofrecimiento de explicaciones puntuales y detalladas de lo que está ocurriendo...

V. EL MUNDIAL... ¿Y LA DERRAMA?

Antes de que iniciara el Mundial de Fútbol, las proyecciones hablaban de una auténtica bonanza para el sector restaurantero. La CANIRAC, que preside a nivel nacional Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, estimaba incrementos cercanos al 30 por ciento en las ventas, impulsados por el turismo y el ambiente futbolero. Sin embargo, las primeras evaluaciones cuentan otra historia. La mayoría de los establecimientos reportó ventas similares o incluso inferiores a las de un día normal, y sólo restaurantes-bar, cantinas y negocios con fuerte venta de bebidas lograron capitalizar el torneo. Al final, la expectativa terminó siendo mucho mayor que la derrama real.

VI. LA REALIDAD LOCAL

En Coahuila el panorama tampoco fue distinto. El sondeo realizado por CANIRAC Coahuila revela que la mayoría de los restaurantes participantes registró un desempeño inferior al observado en el mismo periodo de 2025. Más de la mitad operó con ocupaciones menores al 50 por ciento, no detectó una presencia importante de turistas y tampoco requirió contratar personal adicional. Incluso durante los partidos de la Selección Mexicana hubo reportes de disminuciones.

VII. OTROS DATOS

Cada vez son más los especialistas que coinciden en una idea: sería un error atribuir estos resultados únicamente al Mundial. La propia narrativa oficial reconoce que 2026 no está siendo un año de bonanza, sino de desaceleración económica. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, confirmó un menor ritmo de crecimiento y una expectativa de apenas 1.1 por ciento para este año, mientras la Secretaría de Hacienda también reconoce un menor dinamismo. Es decir, el consumo ya venía debilitándose desde finales de 2025 y el Mundial simplemente encontró un mercado mucho más cauteloso del que originalmente se esperaba.

VIII. EL CONTEXTO

Con ese escenario, resulta más fácil entender por qué la derrama esperada no llegó. El Mundial no alcanzó para revertir una tendencia marcada por un menor consumo, mayores costos de operación y familias más cuidadosas con el gasto. A ello se suma la incertidumbre que generan las revisiones periódicas del T-MEC, que también pesa sobre las decisiones de inversión. El verdadero reto no será esperar otro gran evento, sino recuperar la confianza de los consumidores y de los inversionistas para devolverle dinamismo a una economía que hoy avanza con evidente desaceleración.