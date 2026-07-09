POLITICÓN: Tania Flores, ¿cuánto tiempo pasará en prisión la exalcaldesa de Múzquiz?

I. SIN SORPRESA Hoy se definirá la situación jurídica de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra. Quienes han tenido acceso a la carpeta y los argumentos con los cuales la Fiscalía Anticorrupción ha sostenido sus acusaciones, aseguran que no habrá sorpresa alguna al término de la audiencia que conducirá un juez de control: la morenista será vinculada a proceso y se decretará la prisión preventiva como medida cautelar durante el tiempo que dure la investigación complementaria. La única duda en torno al caso, se asegura, es cuánto tiempo se va a otorgar a la Fiscalía para que concluya la investigación. II. SOLEDAD En torno al caso, los días transcurridos entre el arresto de la mediática política y la audiencia de hoy han servido para dejar clara una cosa: ni siquiera sus propios correligionarios han considerado oportuno pronunciarse al respecto. Todo mundo sigue muy activo en redes sociales y ventilando su agenda pública, pero ignorando por completo el caso de Flores... como si no existiera. Por algo será.

III. GOBERNAR Después del reacomodo político que representó su llegada a la alcaldía de Torreón, Miguel Ángel Riquelme comenzó a enviar otra señal. En su primera reunión de trabajo con el Cabildo fue claro y comentó que la agenda inmediata estará concentrada en cinco temas: agua potable, transporte público, drenaje, servicios públicos, bacheo y pavimentación. El mensaje también fue político. En lugar de alimentar especulaciones sobre el futuro, puso sobre la mesa una agenda de gobierno. En Torreón, por ahora, la conversación dejó de ser quién llegó... para empezar a discutir qué sigue. IV. REVISIÓN Otro detalle que llamó la atención fue el llamado al diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo. El edil pidió construir acuerdos y revisar la normatividad municipal para actualizarla a la realidad de Torreón. Se dice, por otra parte, que ya comenzó una revisión área por área del Gobierno Municipal para evaluar el funcionamiento de cada dependencia y definir, en su momento, los ajustes que sean necesarios en la estructura municipal.

V. DUDA RAZONABLE I Pues quién sabe si los chamaquearon... o así lo pactaron a espaldas de Andrés Manuel López Obrador, pero todo indica que los abogados de Alonso Ancira Elizondo tienen razón cuando dicen que el acuerdo firmado en abril de 2021, para que el marrullero empresario saliera de la cárcel, implica que el compromiso de pago lo adquirió la acerera y no él de manera personal. Y es que en la página tres del documento que contiene el acuerdo en mención –y que es público– se lee textualmente que Ancira presentó a la FGR “una propuesta de acuerdo de cumplimiento diferido a cargo de diversas personas físicas y morales...”. VI. DUDA RAZONABLE II Enseguida, en la página cuatro se lee que el monto del acuerdo –casi 217 millones de dólares– “será pagado directamente por la empresa Altos Hornos de México”. O alguien no hizo bien su trabajo, o alguien ha estado mintiendo, o alguien hizo un buen negocio para permitir que Ancira abandonara la cárcel hace poco más de cinco años. Valdrá la pena que alguien se tome la molestia de aclarar el entuerto.

VII. MARCHA ATRÁS El caso de los músicos cuya separación de la Orquesta Filarmónica del Desierto –que dirige Natanael Espinoza– detonó la polémica de las últimas semanas, dio un giro importante. De acuerdo con los enterados, el Gobierno del Estado dejó sin efecto su despido... aunque no los reinstaló en sus puestos. Ambos conservarán su empleo, pero ya no formarán parte de la Filarmónica y serán reubicados en otras áreas de la Secretaría de Cultura. Los artistas recibieron el pago correspondiente a la segunda quincena de junio, con lo que, al menos en el plano laboral, se evitó una afectación mayor para dos trabajadores cuyo futuro permanecía en la incertidumbre. VIII. SIN RESPUESTA La reubicación no significa que todo haya quedado resuelto. Ahora deberán desempeñar funciones distintas de aquellas para las que originalmente fueron contratados. Dicho eso, conviene no perder de vista el fondo del asunto. La discusión nunca fue la colaboración de la Orquesta con un artista de otro género. El cuestionamiento sigue siendo la falta de transparencia sobre los términos de esa participación y, particularmente, sobre si existió o no un acuerdo económico y sus condiciones. Ese capítulo sigue sin aclararse...

IX. SOLUCIÓN El enésimo accidente registrado en la mancha urbana de Saltillo debido a que un automovilista quiso “ganarle el paso” al tren obliga a cuestionar si, en el gigantesco presupuesto que administra la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, que encabeza Andrés Lajous, no podrá destinarse una partida para colocar plumas en los cruces ferroviarios ubicados en la zona urbana y así evitar percances que pueden terminar en tragedia. El de ayer no tuvo, por fortuna, consecuencias más allá de los daños materiales. Pero no habría que esperar a que se sumen más decesos a los que ya se han registrado...